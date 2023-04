Κόσμος

Σουδάν – Κατσανιώτης: 120 Έλληνες και Κύπριοι θέλουν να φύγουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τους εγκλωβισμένους Έλληνες και Κύπριους μίλησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης.

Αυτή τη στιγμή 120 Έλληνες και Κύπριοι έχουν δηλώσει πως θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε αποστολή απεγκλωβισμού από το Σουδάν όταν αυτό γίνει εφικτό, ενημέρωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως εξήγησε, όταν υπάρξει εκεχειρία το ζητούμενο είναι από εκεί όπου βρίσκονται οι Έλληνες να πάνε στο αεροδρόμιο, μέσω ασφαλούς διόδου.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε πως υπάρχει προετοιμασία και από την Ελλάδα, αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι να «μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το αεροδρόμιο, όταν αυτό είναι εφικτό, με μια ομάδα που θα παρέχει και ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη». Μάλιστα, εξέφρασε την αποφασιστικότητα πως όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, αυτό το σχέδιο θα προχωρήσει.

Επίσης, αναφέρθηκε στη χθεσινή σύσκεψη της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών, υπό τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Νίκο Δένδια, κατά την οποία συζητήθηκαν η κατάσταση στο Σουδάν, η ασφάλεια των Ελλήνων και μελών της οικογένειάς τους, καθώς και τα σχέδια για τον απεγκλωβισμό τους από τη χώρα, σε συντονισμό και στο πλαίσιο της ΕΕ, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Τέλος, ο Ανδρέας Κατσανιώτης θέλησε να ευχαριστήσει την ελληνική κοινότητα στο Χαρτούμ.

Και σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας είχε διπλή επικοινωνία με τον Ζοζέπ Μπορέλ, σχετικά με τους εγκλωβισμένους Έλληνες στο Σουδάν.

Στο πλαίσιο των συνεχών ενεργειών για παροχή βοήθειας στους Έλληνες στο Σουδάν & του συντονισμού των προσπαθειών πιθανής εκκένωσής τους όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, επικοινώνησα δύο φορές σήμερα με τον YE/AE της EE J.Borrell. pic.twitter.com/8UVAxawuoY — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 22, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Κανελλόπουλος: Επαναλειτούργησε το “ΕΑΝ...” για να “κατέβει” ο Κασιδιάρης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Παλαιό Φάληρο και Άλιμο

Play out: “Λυτρωτικά” για Λαμία, Ιωνικός και ΠΑΣ Γιάννινα