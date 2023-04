Οικονομία

Εκλογές 2023 - Εκλογική Άδεια: Οι δικαιούχοι και οι ημέρες απουσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόση εκλογική άδεια δικαιούνται οι εργαζόμενοι που θα χρειαστεί να μετακινηθούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, για να ψηφίσουν στις εκλογές.

Η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ) προσφέρουν χρήσιμη ενημέρωση για την εκλογική άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που θα χρειαστεί να μετακινηθούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους για να ψηφίσουν στις εκλογές 2023.

Όπως αναφέρει το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ), “από την εκλογική νομοθεσία προβλέπεται, σε περίπτωση διεξαγωγής εκλογών, η δυνατότητα χορήγησης ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εργαζομένων τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημοσίου τομέα”.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι “η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή άλλης μορφής άδεια. Σε περίπτωση που συμπέσουν οι εκλογές στο διάστημα της αδείας, διακόπτεται η άδεια, χορηγούνται οι ημέρες ειδικής αδείας εκλογών και η κανονική άδεια συνεχίζεται μετά από την ειδική άδεια εκλογών.

Βάσει των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατά τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες, ο αριθμός των ημερών άδειας εξαρτάται από την απόσταση και έχει συνήθως ως εξής:

για εργαζόμενους με πενθήμερο:

από 200 – 400 χλμ., μια εργάσιμη ημέρα

από 401 και πάνω, δύο εργάσιμες ημέρες

για τα νησιά μέχρι 3 ημέρες

για εργαζόμενους με εξαήμερο:

από 100 – 200 χλμ., μια εργάσιμη ημέρα

από 201 – 400 χλμ., δύο εργάσιμες ημέρες

από 401 και πάνω, τρεις εργάσιμες ημέρες

για τα νησιά μέχρι 3 ημέρες”.

Μισθωτοί εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

Σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση

100/200 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.

201/400 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια δύο εργάσιμων ημερών.

401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλαταμώνας: 19χρονος ο νεκρός στο τροχαίο με λεωφορείο και δύο ΙΧ (εικόνες)

Ηράκλειο - τροχαίο: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 22χρονου Γιάννη (εικόνα)

Μυλωνάκης: Η Ελληνική Λύση έστησε την “αποστασία” μου για να βάλει Χρυσαυγίτη στην θέση μου (βίντεο)