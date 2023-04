Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ομογενής τραυματίστηκε στο Μπαχμούντ (βίντεο)

Αδυναμία να μιλήσει δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο ομογενής που τραυματίστηκε στο Μπαχμούντ.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Ομογενής τραυματίστηκε στο Μπαχμούντ, της Ουκρανίας, το οποίο συνεχίζεται να σφυροκοπείται από ρωσικές δυνάμεις.

Η μονάδα του Κωνσταντίνου Ντονούκις χτυπήθηκε σε ωσική επίθεση - κι αποδεκατίστηκε, ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά!

Για το λόγο αυτό διακομίστηκε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο του Κιέβου, όπου και νοσηλεύεται.

Ο ΑΝΤ1 ήρθε σε επαφή μαζί του, αλλά ο ίδιος δήλωσε αδυναμία να μιλήσει.

Ο τραυματίας έχει γεννηθεί στην Ουκρανία, όπου κι έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Έχει ζήσει και στην Ελλάδα και έχει διπλή υπηκοότητα. Στην αρχή του πολέμου μάλιστα, είχε μιλήσει στον ΑΝΤ1.

Τότε είχε περιγράψει στη Λίλιαν Τσουρλή πως «ήταν κλειστές οι γέφυρες και στα οδοφράγματα γίνονται σκληροί έλεγχοι», ενώ έψαχνε για γάλα, αλεύρι και κρέας.

Η πόλη αριθμούσε 70.000 κατοίκους, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία την έχουν εγκαταλείψει. Ελληνική παρουσία δεν υπήρχε εκεί και οι μάχες είναι από τις πλέον σκληρές στο πόλεμο που γίνεται και με πολλά θύματα.

