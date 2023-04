Υγεία - Περιβάλλον

Νάξος: Καθαρίστηκε ο βυθός από τόνους σκουπιδιών (βίντεο)

Από ξαπλώστρες και μπουκάλια μπίρας έως και εξατμίσεις βρήκαν στο βυθό της θάλασσας οι εθελοντές που τον καθάρισαν.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Λάπτοπ... τάμπλετ...εξάτμιση αυτοκινήτου.... ξαπλώστρα… ήταν μερικά από τα αντικείμενα που βρήκαν οι εθελοντές που καθάρισαν τον βυθό στο λιμάνι της Νάξου.

Οι εθελοντές και οι δύτες έχουν βρει σχεδόν κάθε είδους αντικείμενο στο βυθό της θάλασσας όπως παραδείγματος χάρη σταντ μικροφώνου! Η προβλήτα έχει γεμίσει από τα σκουπίδια αυτά. Η εικόνα μπορεί να μοιάζει εντυπωσιακή ωστόσο δημιουργεί προβληματισμό ιδιαίτερα στους κατοίκους του νησιού....

Χαρακτηριστικό είναι ότι, σε λίγα χιλιόμετρα από το λιμάνι, οι κάτοικοι του νησιού κάνουν μπάνιο στην παραλία.

Οι υποβρύχιες εικόνες δείχνουν τη μόλυνση του βυθού.. Λάστιχα αυτοκινήτου... Άπειρα πλαστικά μπουκάλια... Και το μέτρημα δεν σταματάει...

Τα μπουκάλια είναι δεκάδες, κυρίως γυάλινα, αλλά και πλαστικά. Όλα συγκεντρώνονται από την “Aegean Rebreath” προς ανακύκλωση.

Παρόμοιες ενέργειες καθαρισμού των βυθών στα λιμάνια θα πραγματοποιηθούν και σε άλλα νησιά.

