Κορονοϊός: Ο Διονύσης Σαββόπουλος νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο

Η υγεία του είναι επιβαρυμένη λόγω υποκείμενων νοσημάτων, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή.

Δύσκολες ώρες για τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος, νοσηλεύται στο νοσοκομείο τις τελευταίες μέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες κόλλησε για τρίτη φορά κορονοϊό με αποτέλεσμα η υγεία του να επιβαρυνθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, ο συνθέτης, αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επομενες ώρες.

Οι γιατροί λόγω της επιβαρυμένης υγείας του τον συμβούλευσαν να νοσηλευτεί για κάποιες ημέρες, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθούν καλύτερα την εξέλιξη της υγείας του.

Είναι η τρίτη φορά που ο Διονύσης Σαββόπουολος νοσεί με κορονοϊό. Αρχικά κόλλησε το Ιούλιο του 2022 και στη συνέχεια νόσησε ξανά τον Δεκέμβριο.

