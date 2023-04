Οικονομία

Πρωτομαγιά - ΠΝΟ: Απεργία στα πλοία

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για την κινητοποίηση “τιμής και μνήμης” για την Πρωτομαγιά.

Σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για την Πρωτομαγιά, αναφέρονται τα εξής:

«Η Ομοσπονδία μας τιμώντας τους αγώνες των Εργαζομένων και των Ναυτεργατών για την Εργατική Πρωτομαγιά και αναγνωρίζοντας το διαχρονικό μήνυμα του Σικάγο του 1886, αποφάσισε στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την πρωτομαγιά 2023, την πραγματοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με έναρξη την 00.01 ώρα της 1ης Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα, και λήξη την 24.00 ώρα της ιδίας ημέρας.

Οι Ναυτεργάτες για άλλη μια φορά αποτίουν και φέτος φόρο τιμής, σεβασμού και μνήμης στην εμβληματική ημέρα που άλλαξε στην κυριολεξία τον ρου της ιστορίας και είναι ταυτισμένη και συνυφασμένη με τους πολύμορφους αγώνες όλων των Εργαζομένων στην Χώρα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της υδρογείου οι Εργαζόμενοι ενώνουν και πάλι τη φωνή τους διατρανώνοντας την αλληλεγγύη, την αποφασιστικότητα και την αμετάκλητη απόφασή τους να εξακολουθήσουν να παλεύουν για έναν καλύτερο κόσμο, για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους.

Οι Ναυτεργάτες με προμετωπίδα την αξία της ανθρώπινης ζωής και την αξιοπρέπεια στην εργασία, συνεχίζουν και εντείνουν τον αγώνα τους προτάσσοντας, μεταξύ των άλλων, την απορρόφηση όλων των ανέργων συναδέλφων, την εξάλειψη της μαύρης ανασφάλιστης εργασίας, την εφαρμογή των ΣΣΕ και της νομοθεσίας και την υπογραφή νέων Συμβάσεων σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, την άμεση κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων με τις οποίες και καταστρατηγούνται στην κυριολεξία και τα ίδια τα θεμελιώδη συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. Πρέπει επιτέλους να τεθεί φραγμός στη συνεχή παραβίαση των νόμιμων ωραρίων και ορίων απασχόλησης των Ναυτεργατών, να καταργηθούν άμεσα οι μειωμένες οργανικές συνθέσεις και να καθιερωθούν νέες που να ανταποκρίνονται πραγματικά στις σύγχρονες ανάγκες.

Επιβεβλημένη και άμεση είναι επίσης η αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και η ανακούφιση των συνταξιούχων συναδέλφων μας από τις αλλεπάλληλες περικοπές των κυρίων και επικουρικών συντάξεων τους με τη διασφάλιση των εφάπαξ και την απρόσκοπτη και έγκαιρη καταβολή τους. Η Ομοσπονδία μας βρίσκεται σε πλήρη επαγρύπνηση και αγωνιστική ετοιμότητα για να αντιπαλέψει και να αποκρούσει κάθε προσπάθεια και πολιτική, από όπου και αν προέρχεται, που στοχεύει στα εργασιακά μας δικαιώματα και κατακτήσεις που προέκυψαν ύστερα από αγώνες δεκαετιών».

