Ρωσική πρεσβεία: το “ύποπτο” δέμα και η προσαγωγή

Ένας άνδρας προσπάθησε να παραδώσει δέμα, στη Ρωσική πρεσβεία στο Ψυχικό.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ρωσική Πρεσβεία στην Αθήνα, μετά από ύποπτο αντικείμενο.

Η λήξη του συναγερμού, σήμανε σύντομα, όταν το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έλεγξε το δέμα βλέποντας πως δεν υπήρχε κάτι το ύποπτο επ' αυτού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας ηλικιωμένος άνδρας αγνώστων στοιχείων κατέφθασε και επιχείρησε να εισέλθει στο κτήριο για να αφήσει έναν φάκελο, ωστόσο δεν του επετράπη.

Ο άνδρας πέταξε τον φάκελο και προσπάθησε να μπει σε ταξί να φύγει. Ωστόσο οι αρχές τον ακινητοποίησαν και τον προσήγαγαν. Ο άνδρας δεν έχει αφεθεί ακόμη ελεύθερος.

