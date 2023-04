Κοινωνία

Ασέλγεια σε 4χρονο: Καταπέλτης ο εισαγγελέας για τον ποδοσφαιριστή

Ένταση επικράτησε κατά τη μεταγωγή του κατηγορούμενου για ασέλγεια στον 4χρονο.



Την ενοχή του 29χρονου Αγρινιώτη ποδοσφαιριστή, που κατηγορείται για το κακούργημα της διενέργειας γενετήσιων πράξεων, με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, κατ’ εξακολούθηση, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας και ενώ η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη στο Στρατοδικείο Ιωαννίνων.

Από την πλευρά του ο κατηγορούμενος αρνείται όλες τις κατηγορίες

Κατά την μεταφορά του 29χρονου στο Στρατοδικείο επικράτησε ένταση, καθώς συγγενείς του ανήλικου επιχείρησαν να προπηλακίσουν τον κατηγορούμενο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι ο 29χρονος κατηγορείται πως ασελγούσε σε βάρος του παιδιού το διάστημα από 1η Μαρτίου 2021 έως τέλη Μαΐου του ιδίου έτους.

Η υπόθεση που συγκλόνισε την κοινωνία του Αγρινίου αποκαλύφθηκε μέσα από τις ζωγραφιές του 5χρονου που έζησε έναν εφιάλτη. Τη φύλαξη του παιδιού είχε η μητέρα του κατηγορουμένου.

Στις 23 Ιουλίου 2021 οι γονείς προχώρησαν σε καταγγελία σε βάρος του. Η καταγγελία έγινε στην Εισαγγελία Αγρινίου, η οποία με τη σειρά της διαβίβασε τη δικογραφία στην Εισαγγελία Στρατοδικείου Ιωαννίνων, λόγω του ότι ο κατηγορούμενος υπηρετούσε τότε τη στρατιωτική του θητεία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την περίοδο που ήταν φαντάρος, το καλοκαίρι του 2021, φέρεται να ασελγούσε στο ανήλικο αγοράκι.

Η μητέρα του κατηγορουμένου αναμένεται να δικαστεί τους επόμενους μήνες με την κατηγορία έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Πηγή: agrioniopress.gr

Φωτογραφία: epiruspost.gr

