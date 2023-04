Life

“The 2Night Show”: Οι καλεσμένοι της Δευτέρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις απολαυστικούς καλεσμένους υποδέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πλατό της εκπομπής.

Απόψε στις 23:30, η Κατερίνα Ζαρίφη εισβάλλει στο πλατό του «The 2Night Show» και η κουβέντα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, δεν μπορεί παρά να είναι απρόβλεπτη και απολαυστική. Χειμαρρώδης, με αστείρευτο χιούμορ και τον γνωστό αυθορμητισμό της, μιλάει για την τηλεοπτική της παρουσία στη σειρά «Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη», για τις συνεργασίες, αλλά και για την προσωπική της ζωή. Επίσης, απαντάει με τον «δικό» της τρόπο, σε όλες τις «καυτές» ερωτήσεις του Γρηγόρη.

Ποιος είναι ο Πάνος που της έχει «κλέψει» την καρδιά; Γιατί μέχρι τώρα δεν τους έχει «τσακώσει» κάποιος φωτογραφικός φακός; Θα μετακόμιζε μόνιμα στα Γιάννενα για χάρη του; Ποια είναι η σχέση του πρώην συντρόφου της, με τον νυν; Μεταξύ άλλων, εκφράζει πόσο της έχει λείψει η τηλεόραση και η παρουσίαση. Τι θα μπορούσε να παρουσιάσει μαζί με τον Γρηγόρη; Τέλος, παίζουν «Μάντεψέ το» και ο Γρηγόρης πασχίζει για τη ρεβάνς!

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Pauline Lee. Η γλυκύτατη Content Creator από την Κορέα, που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον χιλιάδων ακόλουθων στα social media με τα βίντεο της, μιλάει για τη ζωή στην Ελλάδα, αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, αλλά και μικρά «μυστικά», της ασιατικής κουλτούρας. Γιατί το χαρτί υγείας θεωρείται το καλύτερο δώρο σε κάποιον που μετακομίζει σε καινούργιο σπίτι; Ποιος είναι ο λόγος που οι Κορεάτες δεν γράφουν το όνομά τους με κόκκινο στυλό και πότε αρχίζουν να μετράνε τα χρόνια της ζωής τους; Για ποιο λόγο δεν αγοράζουν τα φρούτα με το κιλό και γιατί αποφεύγουν το νούμερο 4; Επίσης, μιλάει για την πολυμελή οικογένειά της, τη μεγάλη αγάπη των γονιών της για την Ελλάδα, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως παιδί στο σχολείο, λόγω της καταγωγής της. Τέλος, προσκαλεί τον Γρηγόρη σε ένα πικάντικο κορεάτικο «γεύμα», ενώ η κουβέντα «περιπλέκεται» όταν επιδίδονται σε ελληνοκορεάτικους… γλωσσοδέτες!

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Νίκο Απέργη. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής και συνθέτης, μοιράζεται τις αλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια, στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Μιλάει για τη διαδικτυακή γνωριμία με τη σύζυγό του, τον ξαφνικό αλλά «θεόσταλτο» ερχομό του γιου τους και το «όνειρό» του για έναν «χρυσό» δίσκο, που έγινε πραγματικότητα. Γιατί έχει αναθεωρήσει τα κριτήρια που επιλέγει τα τραγούδια του; Για ποιο λόγο θεωρεί τον Μιχάλη Χατζηγιάννη «σχολή» για τους συνθέτες της νέας γενιάς; Ποια περίεργη «διαδικασία» ακολουθεί ως «γούρι», λίγο πριν εμφανιστεί στην πίστα; Μεταξύ άλλων, μιλάει για τη δισκογραφική του συνεργασία με τη Μαλού και για το τραγούδι που έγραψε για τον Στέλιο Ρόκκο. Τέλος, ο Νίκος Απέργης κάνει ένα μουσικό challenge. Πόσα τραγούδια θα καταφέρει να ερμηνεύσει με την κιθάρα του, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά;

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 23:30



Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow