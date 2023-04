Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο Διονύσης Σαββόπουλος πήρε εξιτήριο

Εξιτήριο πήρε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (24/4) ο Διονύσης Σαββόπουλος από το ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου εισήχθη την περασμένη Παρασκευή με κορονοϊό.



Ο κ. Σαββόπουλος ανταποκρίθηκε στη φαρμακευτική αγωγή και μετά τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας του αποφασίστηκε να δοθεί άδεια από τους γιατρούς για να επιστρέψει στο σπίτι του.

Η κατάσταση της υγείας του γνωστού τραγουδοποιού εμφάνιζε βελτίωση, ενώ είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

