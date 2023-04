Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Μάρτυρας τοποθέτησε μακριά από τον τόπο του εγκλήματος τρεις κατηγορούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Τρίτη ξεκινούν τελικά οι απολογίες των κατηγορουμένων. Ο τελευταίος μάρτυρας της υπόθεσης.

Αύριο ξεκινούν τελικά οι απολογίες των 12 κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των μαρτύρων υπεράσπισης και κατόπιν αυτού η προεδρεύουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης διέκοψε τη δίκη.

Τελευταίος μάρτυρας που εξετάστηκε ήταν ειδικός πραγματογνώμονας - εργαστηριακός αναλυτής, ο οποίος έλαβε εντολή να συντάξει τεχνικές εκθέσεις για λογαριασμό τριών κατηγορούμενων (1ου, 6ου και 12ου), περιγράφοντας χρονικά τις κινήσεις και θέσεις τους σε σχέση με το επίδικο συμβάν.

Στηρίζοντας τα επιστημονικά του συμπεράσματα στην ανάλυση υλικού από κάμερα ασφαλείας και ερασιτεχνικά βίντεο το οποίο βρίσκεται στη δικογραφία, ο μάρτυρας - μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών «τοποθέτησε» τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους μακριά από τον τόπο του εγκλήματος.

Συγκρίνοντας το υλικό αυτό ως προς τους χρόνους και προσδιορίζοντας τις θέσεις τους, ο ίδιος συμπέρανε ότι δεν προσέγγισαν το σημείο του φονικού. Ως προς την τεκμηρίωση της θέσης αυτής και ειδικότερα για την περίπτωση του 12ου κατηγορούμενου ανέλυσε τα δεδομένα της συσκευής πλοήγησης που διέθετε το αυτοκίνητο που οδηγούσε και προσδιορίζει την κίνηση του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ασέλγεια σε 4χρονο: Καταπέλτης ο εισαγγελέας για τον ποδοσφαιριστή

Ναρκωτικά: “Χρυσή μπάζα” διακινητή - Επεισοδιακή η σύλληψη του (εικόνες)

ΑΑΔΕ - Φορολογικές δηλώσεις: Επιστροφή φόρου χωρίς συμψηφισμό ΕΝΦΙΑ