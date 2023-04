Life

“Οι Προδότες”: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης παρουσιαστής του παιχνιδιού

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης αναλαμβάνει την παρουσίαση του παιχνιδιού και έρχεται να μας μυήσει σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν είναι αθώος.

Λίγο πριν το μυστήριο ξεκινήσει και οι παίκτες αρχίσουν να καταστρώνουν παιχνίδια στρατηγικής, ένα ισχυρό πρόσωπο εισβάλλει στους «Προδότες» του ΑΝΤ1!

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης αναλαμβάνει την παρουσίαση του παιχνιδιού και έρχεται να μας μυήσει σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν είναι αθώος.

Δημοφιλής και αγαπημένος καλλιτέχνης, χαρισματικός σκηνοθέτης και ένας από τους πιο επιδραστικούς ηθοποιούς της γενιάς του, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης αναλαμβάνει καταλυτικό ρόλο σε ένα παιχνίδι με μυστικά και συνομωσίες, κρυφές ταυτότητες και συντροφικά μαχαιρώματα.

«ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ»: Το πρώτο παιχνίδι στρατηγικής και μυστηρίου, στην ελληνική τηλεόραση, έρχεται στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη!

