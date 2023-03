Life

“Οι Προδότες”: το πρώτο παιχνίδι στρατηγικής και μυστηρίου έρχεται στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μυστικά και συνομωσίες, κρυφές ταυτότητες και συντροφικά μαχαιρώματα, στο νέο παιχνίδι του ΑΝΤ1.

Σε έναν κόσμο, όπου Πιστοί και Προδότες συνυπάρχουν, όλοι είναι ύποπτοι! Ποιον να εμπιστευτείς; Θα καταφέρεις να αντέξεις όλες τις δοκιμασίες και να φτάσεις μέχρι το τέλος;

Το πρώτο παιχνίδι στρατηγικής και μυστηρίου, στην ελληνική τηλεόραση, έρχεται στον ΑΝΤ1!

Μυστικά και συνομωσίες, κρυφές ταυτότητες και συντροφικά μαχαιρώματα.

«Οι Προδότες» είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι στρατηγικής, περιπέτειας και μυστηρίου. Μία αναμέτρηση μεταξύ του «καλού» και του «κακού», μία «μάχη» στην οποία όλοι, με την ίδια ευκολία, μπορούμε να είμαστε, είτε Πιστοί είτε Προδότες!

22 παίκτες ζουν μαζί σε μια έπαυλη και εκτελούν, καθημερινά, Αποστολές. Για κάθε Αποστολή που φέρνουν εις πέρας κερδίζουν ένα χρηματικό ποσό, το οποίο προστίθεται στο τελικό έπαθλο, που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 100.000 ευρώ!

Στο πρώτο επεισόδιο, κάποιοι από τους παίκτες ορίζονται μυστικά ως η ομάδα των Προδοτών, χωρίς οι υπόλοιποι να γνωρίζουν την ταυτότητά τους. Κάθε βράδυ, ενώ οι Πιστοί κοιμούνται, οι Προδότεs συναντιούνται μυστικά και αποφασίζουν ποιον Πιστό θα δολοφονήσουν. Με αυτόν τον τρόπο, εξοντώνουν έναν έναν τους Πιστούς, ελπίζοντας ότι στο τέλος θα υπερισχύσουν εκείνοι. Και οι Πιστοί, όμως, δεν είναι ανυπεράσπιστοι. Έχουν και αυτοί ένα πολύ ισχυρό όπλο στη διάθεσή τους: την ψηφοφορία, μέσω της οποίας αποφασίζουν ποιος θα αποχωρήσει.

Όσοι θέλουν να παραμείνουν στο παιχνίδι θα πρέπει να έχουν ένστικτο, διαίσθηση, έξυπνη επιχειρηματολογία και αντοχή στην πίεση. Γιατί μία λάθος εκτίμηση, μπορεί να τους αφήσει χωρίς συμμάχους, μπορεί να τους οδηγήσει εκτός παιχνιδιού. Ποιοι θα καταφέρουν να οργανώσουν σωστά τα επόμενά τους βήματα; Ποιοι θα προστατέψουν τον εαυτό τους; Ποιοι θα πάρουν στο τέλος μέχρι και 100.000 ευρώ; Οι Πιστοί ή οι Προδότες;

Δήλωσε τώρα συμμετοχή, στο www.antenna.gr/oiprodotes και διεκδίκησε μέχρι 100.000€.

«ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ»: Το πρώτο παιχνίδι στρατηγικής και μυστηρίου, στην ελληνική τηλεόραση, έρχεται στον ΑΝΤ1!

#Prodotes

Instagram

@prodotes.ant1tv

Twitter

@prodotes_ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

Το βίντεο της Finos Film για την Παγκόσμια Ημέρα Πελατών

Νίκαια: Σοβαρά επεισόδια στην Σπάθα πριν το Προοδευτική – Αιγάλεω (βίντεο)

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καταγγέλλουν ελλείψεις σε εξοπλισμό και προσωπικό (βίντεο)