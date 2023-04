Κοινωνία

Περισσός: Ποινική δίωξη για τα επεισόδια στον σταθμό του ΗΣΑΠ

Στον εισαγγελέα Ανηλίκων οι τρεις από τους συλληφθέντες. Ενώπιον της Δικαιοσύνης και οι τέσσερις.

Ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε από τον εισαγγελέα και στους τέσσερις συλληφθέντες για το αιματηρό περιστατικό στο σταθμό ΗΣΑΠ του Περισσού.

Ο 19χρονος παραπέμφθηκε και θα δικαστεί αύριο στο Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Αθηνών στις 12:00 και μέχρι τότε, παραμένει κρατούμενος.

Οι άλλοι τρεις ανήλικοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέως ανηλίκων, τους ασκήθηκε δίωξη, αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δικαστούν από το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων με ρητή δικάσιμο.

