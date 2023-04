Κοινωνία

Δίκη για το Μάτι - Γκουρμπάτσης: Οι άνθρωποι πέθαναν αβοήθητοι

«Γνώριζαν ότι με τις παραλείψεις τους έθεταν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές» κατέθεσε ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία της Πυροσβεστικής

«Οι άνθρωποι πέθαναν αβοήθητοι. Γνώριζαν ότι με τις παραλείψεις τους έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων» είπε απαντώντας σε ερωτήσεις ο τεχνικός σύμβουλος των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, Ανδριανός Γκουρμπάτσης, πυροδοτώντας για ακόμη μία φορά το θέμα τούυ το κατά πόσο θα έπρεπε να λογοδοτήσουν κάποιοι εκ των 21 κατηγορουμένων για κακούργημα.

Ο αντιστράτηγος εα της Πυροσβεστικής, που καταθέτει για τρίτη ημέρα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων των θυμάτων κατέθεσε πως υπήρξε ολιγωρία από την πλευρά των υπευθύνων σε διάφορα επίπεδα και τόνισε πως «τα λάθη και οι παραλείψεις», εκείνα που έγιναν, εκείνα που έγιναν λάθος λόγω κακών εκτιμήσεων, συντονισμού κ.ά. αλλά και εκείνα που δεν έγιναν «συνδέoνται αιτιωδώς με το τραγικό αποτέλεσμα» της 23ης Ιουλίου 2018 στο Μάτι.

Ο Βασίλης Καπερνάρος, συνήγορος της Βαρβάρας Βουκάκη-Φύτρου, η οποία έχασε στο Μάτι τον σύζυγο και τα δύο παιδιά της, έθεσε θέμα για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο, που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος.

Όπως ανέφερε ο συνήγορος της κυρίας Βουκάκη: «Με αυτή την απάντηση αποδείξαμε ότι υπάρχει θέμα έκθεσης. Και απευθυνόμενοι σε εσάς κύρια πρόεδρε… Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι το δικαστήριό σας μπορεί να ενεργήσει για την κακουργηματική κατηγορία της έκθεσης».

Ο αντιστράτηγος είπε πως δεν αποδέχεται τις αναφορές, από την πλευρά τού Δημοσίου, περί δυσκολιών να πετάξουν εκείνο το απόγευμα τα εναέρια μέσα ενώ κληθείς να απαντήσει για την περίπτωση της Κινέττας, λίγες μόνο ώρες πριν τη φωτιά στην Ανατολική Αττική είπε: «Στην Κινέττα υπήρχε άμεση κινητοποίηση ενώ εδώ υπήρχε ολιγωρία. Ολιγωρία σε επίπεδο κινητοποίησης και συντονισμού των επίγειων δυνάμεων ξεκινά από την ώρα που η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για την πυρκαγιά. Όφειλε να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις άμεσα. Εδώ βλέπουμε κινητοποίηση πολύ καθυστερημένη. Στη συνέχεια δεν πήγαν στο συμβάν οι απαιτούμενες επίγειες δυνάμεις που όφειλαν οι αρμόδιοι από το ΕΣΚΕ να κινητοποιήσουν. Είναι απαράδεκτο επιχειρησιακά κινητοποιήθηκε μόνο ένα εναέριο μέσο».

Συνήγορος: Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί οι άνθρωποι αυτοί αν είχαν ειδοποιηθεί εγκαίρως;

Μάρτυρας: Θα μπορούσε να είχε σωθεί ο κόσμος αν γινόταν εισήγηση και είχαν ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Ο μάρτυρας κληθείς να απαντήσει αν το θέμα της "αυθαίρετης δόμησης" που επικαλείται η πλευρά τού Δημοσίου, είπε πως το Μάτι δεν συμπεριλαμβανόταν τότε στα αυθαίρετα. «Εγώ δεν είμαι πολεοδόμος. Το Μάτι όμως δεν συμπεριλαμβανόταν τότε στα αυθαίρετα. Η Πυροσβεστική σε κάθε περίπτωση οφείλει να παρέχει βοήθεια είτε είναι σε αυθαίρετα είτε όχι. Το Μάτι πάντως μπήκε εκ των υστέρων σε αυτό τον χάρτη των αυθαίρετων» ανέφερε.

Ο μάρτυρας είπε επίσης πως το μέτρο της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών είχε ενεργοποιηθεί από το 2007, πλην όμως για πρώτη φορά εφαρμόστηκε το 2018 στα Ψαχνά Εύβοιας. Όσο για το 112, ο κ. Γουρμπάτσης είπε: «Προβλεπόταν από το 1998. Αναβαθμίστηκε το 2014 και προέβλεπε υλοποίηση με τη σημερινή του μορφή αλλά δεν είχε ενεργοποιηθεί. Όταν έγινε η σύμβαση το 2014 υπήρχαν πλημμέλειες και αοριστίες. Υλοποιήθηκε από το 2020. Τώρα έχουμε πάει στο άλλο άκρο: Με το παραμικρό το ενεργοποιούμε…».

Η δίκη συνεχίζεται αύριο.

