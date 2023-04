Κοινωνία

Τροχαίο - Πέτρου Ράλλη: Αυτοκίνητο έπεσε στις μπάρες και “πέταξε” στο αντίθετο ρεύμα (βίντεο)

Στον απεγκλωβισμό του οδηγού, τον οποίο παρέλαβαν διασώστες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προχώρησαν οι πυροσβέστες, που έσπευσαν στην περιοχή του ατυχήματος.

Πανικός και τρόμος επικράτησαν το πρωί της Τρίτης, στην Πέτρου Ράλλη, από τροχαίο ατύχημα, στο οποίο τραυματίστηκε ο οδηγός ενός αυτοκινήτου.

Όπως μετέδωσε η Τζένη Κρουσταλλακίδου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, το όχημα εκινείτο στην Πέτρου Ράλλη όταν ακόμη για άγνωστα αίτια έφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες.

Το όχημα «πέταξε», ανατράπηκε και «κάθισε» με την πλαϊνή πλευρά στο οδόστρωμα, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας!

Από το αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε ο οδηγός, ο οποίος παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ, που με ασθενοφόρο τον μετέφεραν σε νοσοκομείο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ευτυχώς ο οδηγός είναι ελαφρά τραυματισμένος.

