“The 2Night Show” - Nίκος Απέργης: Ο νεογέννητος γιός, η επέμβαση και ο Χατζηγιάννης (βίντεο)

Αποκαλυπτικός για τα προσωπικά, αλλά και για τα επαγγελματικά του, ήταν ο Νίκος Απέργης, που βρέθηκε στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Στην εκπομπή «The 2Night Show» της Δευτέρας, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε τον Νίκο Απέργη. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής και συνθέτης, μίλησε για τις αλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια, στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Όπως είπε, στην εφηβεία ξεκίνησε να δημιουργεί τα πρώτα του τραγούδια και με μια μπάντα που είχε δημιουργήσει και συμμετείχε σε εκδηλώσεις του Δήμου Αργυρούπολης. Αν και μπήκε στο Οικονομικό Αθηνών, επέλεξε να ασχοληθεί με το τραγούδι και συμμετείχε στο «Dream Show» το 2006.

Ο Νίκος Απέργης μίλησε για τη διαδικτυακή γνωριμία με τη σύζυγό του, τον ξαφνικό και «θεόσταλτο» ερχομό του γιου τους, αλλά και για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε αμέσως μετά τη γέννησή του.

«Τώρα είναι 10 μηνών ο Λιάκος μας. Εργένη με άφησες πριν 4 χρόνια, με βρίσκεις παντρεμένο μπαμπά. Ωραία είναι, καλά είναι. Όταν υπάρχει αγάπη, όλα είναι ωραία. Δεν είχα στα άμεσα πλάνα μου την οικογένεια αλλά ήρθε από μόνο του, σαν θεόσταλτο», είπε ο Νίκος Απέργης.

«Τώρα είναι όλα καλά. Χρειάστηκε να κάνουμε μία επέμβαση τους πρώτους μήνες, τον τέταρτο μήνα, αλλά τώρα είναι όλα καλά με το παιδάκι μας. Όταν μαθαίνεις από τη μία μέρα στην άλλη ότι υπάρχει ένα θεματάκι, ξαφνικά κλονίζεσαι», εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής.

«Με τη σύζυγό μου το έχουμε σαν μία πολύ μακρινή ανάμνηση. Βασικά ήταν σαν ένα κακό όνειρο, που ξυπνήσαμε και συνεχίζουμε τη ζωή μας», κατέληξε ο Νίκος Απέργης.

Ο Νίκος Απέργης αποκάλυψε πως η σύζυγός του είναι δασκάλα και πως γνωρίστηκαν όταν εκείνη πήγε να τον ακούσει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν τότε. «Έπαιξαν ρόλο και τα social. Ήταν φρέσκο τότε», τόνισε.

Ο γάμος τους και η βάφτιση του μικρού έγιναν τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Μιλώντας για τους λόγους που έχει αναθεωρήσει τα κριτήρια που επιλέγει τα τραγούδια του, ο Νίκος Απέργης είπε «Προσπαθώ να γράφω τραγούδια που αρέσουν σε εμένα. Παλιά άκουγα όσους μου έλεγαν τι τραγούδια να βγάζω αλλά δεν ανέβαινα καλλιτεχνικά. Το 2016 αποφάσισα να βγάζω τραγούδια που αρέσουν σε εμένα. Είμαστε σαν πωλητές που πρέπει να πουλήσουμε το προϊόν στο κοινό του. Και άμα το αγαπάς το προϊόν, δηλαδή το τραγούδι, θα πάει καλά. Έχω δώσει σε άλλους καλλιτέχνες τραγούδια. Έχω δώσει στον Στέλιο Ρόκκο και ήταν μεγάλη στιγμή για εμένα γιατί είναι πρότυπό μου. Γενικά δεν γράφω πολλά τραγούδια γιατί δεν έχω πολύ χρόνο αλλά μου αρέσει το συνθετικό, ειδικά όταν μου φέρνουν ωραίους στίχους».

«Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι “σχολή” για τους συνθέτες της νέας γενιάς, για εμένα είναι η κορυφή. Μου έγραψε το “Γελάς” μαζί με την Ελεάνα Βραχάλη που θα βγάλω. Είναι μια σημαντική στιγμή στην πορεία μου που θα συνεργαστώ με το ίνδαλμά μου», είπε ο Νίκος Απέργης.

Ο τραγουδιστής δεν έχει κρύψει το bullying που έχει υποστεί από επιχειρηματίες στα πρώτα του βήματα λόγω των κιλών του. «Μου έλεγαν ότι “είσαι χοντρός, δεν θα πας έτσι μπροστά, δεν θα σου βγάλουμε ποτέ τραγούδι, δεν θα σου κάνουμε δίσκο”. Σκεφτόμουν μήπως έχουν δίκιο, μήπως δεν θα κάνω τίποτα, μήπως πρέπει να αδυνατίσω, πιεζόμουν. Μετά από χρόνια έβγαλα το συμπέρασμα ότι το έλεγαν απλά γιατί ήταν μια εύκολη δικαιολογία επειδή δεν ήθελαν να με βοηθήσουν. Είχαν εστιάσει σε κάποιον άλλον καλλιτέχνη που ήταν στο μαγαζί. Τώρα, που οι ίδιοι επιχειρηματίες μου κάνουν πρόταση να πάω να τραγουδήσω στο μαγαζί τους, τώρα δεν τους ενοχλούν τα κιλά; Τώρα, έχω και παραπάνω απ’ ότι τότε. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει αν είσαι αδύνατος ή παχύς, τον ενδιαφέρει να περάσει καλά, να διασκεδάσει».





