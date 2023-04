Life

“The 2Night Show” - Ζαρίφη: O σύντροφός της, η φιλία με τον πρώην και η τηλεόραση (βίντεο)

Η Κατερίνα Ζαρίφη, χειμαρρώδης, με αστείρευτο χιούμορ και τον γνωστό αυθορμητισμό της, μίλησε για τις συνεργασίες, αλλά και για την προσωπική της ζωή.



Η Κατερίνα Ζαρίφη βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό του «The 2Night Show» και η κουβέντα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, δεν μπορούσε παρά να είναι απρόβλεπτη και απολαυστική.

Χειμαρρώδης, με αστείρευτο χιούμορ και τον γνωστό αυθορμητισμό της, μίλησε για την τηλεοπτική της παρουσία στη σειρά «Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη», για τις συνεργασίες, αλλά και για την προσωπική της ζωή. Επίσης, απάντησε με τον «δικό» της τρόπο, σε όλες τις «καυτές» ερωτήσεις του Γρηγόρη.

Αποκάλυψε ποιος είναι ο Πάνος που της έχει «κλέψει» την καρδιά. Γιατί μέχρι τώρα δεν τους έχει «τσακώσει» κάποιος φωτογραφικός φακός; Θα μετακόμιζε μόνιμα στα Γιάννενα για χάρη του; Ποια είναι η σχέση του πρώην συντρόφου της, με τον νυν;

«Ο Πάνος καλά είναι. Είμαστε μαζί έναν χρόνο. Είναι σεφ ανοιχτής φωτιάς, από αυτούς τους ανθρώπους που πηγαίνουν στην ύπαιθρο με τον παραδοσιακό τρόπο, με μασίνα, κάνουν αντικριστά, καπνιστά, έχουν καπνιστήρια, αποστακτήρια. Δεν μας έχουν φωτογραφήσει μαζί αλλά δεν θα με πείραζε, εφόσον είναι μία επίσημη και καλά δομημένη σχέση.

Δεν θα μου άρεσε, εάν ήμουν στην παραλία. Μη με βγάζεις με το μπανιερό. Αν ήθελα, θα πήγαινα στο Playboy. Η πρώην σχέση μου, ο Γιάννης είναι ο καλύτερός μου φίλος. Ο Πάνος είναι φίλος με τον πρώην μου, τον Γιάννη. Γνωριστήκαμε με τον Πάνο στα Γιάννενα, που ανέβηκα να παρουσιάσω το TedX. Ο Πάνος μένει εκεί. Ήταν κι αυτός ομιλητής και πολύ φυσιολογικά βρεθήκαμε να είμαστε μαζί. Είμαι μία γυναίκα που αγαπά αυτές τις σχέσεις, θέλω και τον χώρο μου και την παρέα μου. Είναι κουλ, ωραία. Δε θα είχα πρόβλημα να πάω να μείνω στα Γιάννενα, αρκεί να βρω κάτι να κάνω, γιατί δε μπορώ να κάθομαι.

Το να είσαι καλά στην προσωπική σου ζωή έχει ένα κουλάρισμα. Έχεις έναν άνθρωπο, αυτό είναι το σημαντικό μεγαλώνοντας. Εγώ αυτές τις επιφάσεις, με τις πλασματικές εντάσεις για να δείχνουμε ότι ζούμε τον έρωτα στο ημερολόγιο δεν τις μπορώ», ανέφερε η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Μου λείπει τρελά η τηλεόραση αλλά το κομμάτι στο στήσιμο, το δημιουργικό κομμάτι. Τη λατρεύω τη δουλειά στο κοντρόλ. Έχω κάνει ακουστικό και είναι από τις τοπ δύσκολες δουλειές», ανέφερε ακόμα η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να υπηρετήσω την τηλεόραση με τα σημερινά δεδομένα. Αυτή την αυτοαναφορικότητα, το να μπω στη διαδικασία να απαντήσω», παραδέχεται στη συνέχεια.

