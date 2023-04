Παράξενα

“Καλημέρα Ελλάδα”: ο Γιώργος Παπαδάκης έγινε… κούρεμα! (βίντεο)

Αίσθηση προκαλούν οι δημιουργίες του νεαρού κομμωτή από την Κρήτη, ο οποίος εκτός από ευφάνταστα κουρέματα, έφτιαξε και τον Παρθενώνα… από τρίχες.

Το μεράκι, οι δεξιότητες και η φαντασία ενός κομμωτή μόλις 23 ετών από το Ηράκλειο της Κρήτης, προκάλεσαν τον θαυμασμό του Γιώργου Παπαδάκη και της Μαρίας Αναστασοπούλου, καθώς με τα χέρια και τα ψαλίδια του, φτιάχνει «παπάδες» ή πιο σωστά «Παπαδάκηδες».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Στέλιος Φρρόκου, αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής, το ιδιαίτερο κούρεμα που έκανε σε έναν φίλο του, αποτυπώνοντας στο κεφάλι του την μορφή του Γιώργου Παπαδάκη.

Όπως εξήγησε, χρειάστηκαν 3,5 ώρες για να ολοκληρώσει την μορφή του Γιώργου Παπαδάκη στο τριχωτό της κεφαλής του φίλου του, ενώ όπως είπε ανάλογες παραστάσεις συνήθως απαιτούν δουλειά 2-2,5 ωρών.

Μπορεί όπως είπε να αποτυπώσει οποιαδήποτε μορφή, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής το πιο παράξενο που του έχουν ζητήσει είναι να αποτυπώσει στο κεφάλι ενός νεαρού άνδρα την μορφή της κοπέλας με την οποία είχε σχέση.

Λίγο νωρίτερα, παρουσιάστηκε στην εκπομπή «ένα έργο Τέχνης», καθώς ο Στέλιος είχε φτιάξει από τρίχες στο πάτωμα του κουρείου, τον Παρθενώνα από την Ακρόπολη των Αθηνών.

Παρακολουθήστε το απολαυστικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1:

