Πολιτική

Σουδάν - Τζιμπουτί: Εικόνες από τον απεγκλωβισμό Ελλήνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφτασαν στην Ελλάδα οι πρώτοι εγκλωβισμένοι. Ένας τραυματίας ανάμεσα στα 17 άτομα που επαναπατρίστηκαν. Σε εξέλιξη νέα επιχείρηση για διασωληνωμένο.

Από το Τζιμπουτί αναχωρήσαν χθες στις 23:30 τοπική ώρα, 17 άτομα (13 Έλληνες, 4 άλλοι υπήκοοι σύζυγοι Ελλήνων) μεταξύ των οποίων 3 παιδιά και ένας τραυματίας χειρουργημένος στα πόδια στο τοπικό γαλλικό στρατιωτικό νοσοκομείο, προς το Ασουάν της Αιγύπτου. Σήμερα το πρωί περίπου στις 10:30 έφτασαν στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.





Η ελληνική αποστολή με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νικο Χαρδαλιά προσγειώθηκε με μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο του Τζιμπουτί, χθες Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 και (τοπική) ώρα 21:00, όπου τους υποδέχθηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών και Διεθνής Συνεργασίας της Δημοκρατίας του Τζιμπουτί Mahamoud Ali Youssouf, η Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τζιμπουτί Sylvie Tabesse και η Πρέσβειρα της Ελλάδας στην Αιθιοπία Άννα Φάρου.

Εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης ο κ. Χαρδαλιάς ευχαρίστησε τη Κυβέρνηση του Τζιμπουτί για τη αμέριστη φροντίδα και παροχή διευκολύνσεων σε κάθε τομέα στους Έλληνες που έφτασαν από το Σουδάν.

Σε εξέλιξη και δεύτερη επιχειρηση



Επίσης, με εντολή της Κυβέρνησης, βρίσκεται σε εξέλιξη δεύτερη αποστολή επαναπατρισμού με ναυλωμένη πολιτική πτήση (Lifeline) διασωληνωμένου Έλληνα τραυματία, ο οποίος χειρουργήθηκε χθες σε γαλλικό στρατιωτικό νοσοκομείο. Η κατάσταση του κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή, ενώ πρέπει να χειρουργηθεί πάλι εντός 48 ωρών. Στο αεροσκάφος θα επιβιβασθεί και ο γιος του (16-17 ετών).

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, σε συνεχή επαφή με το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, παραμένει στο Ασουάν για συντονισμό και παρακολούθηση της επιχείρησης επαναπατρισμού των υπόλοιπων Ελλήνων.





Ειδήσεις σήμερα:

Ακρόπολη: Απόπειρα βιασμού κατήγγειλε 33χρονη

Βόλος: Ξυλοκόπησε την κόρη του γιατί ασπάστηκε τον Ισλαμισμό

“Καλημέρα Ελλάδα”: ο Γιώργος Παπαδάκης έγινε… κούρεμα! (βίντεο)

Gallery