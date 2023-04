Politico για Καϊλή: νέα έρευνα για απάτη μετά το “Qatar gate”

Αντιμέτωπη με νέα έρευνα είναι η Εύα Καϊλή, σύμφωνα με το Politico, με αιχμή τους μισθούς των συνεργατών της.

Έγγραφα που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες σχετικά με μια νέα ποινική έρευνα που αντιμετωπίζει η Εύα Καϊλή σχετικά με φερόμενες δωροδοκίες σε τέσσερις πρώην βοηθούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2014 έως το 2020 επικαλείται το Politico.

Η έρευνα εξετάζει την Εύα Καϊλή συγκεκριμένα για τρεις πιθανές δόλιες δραστηριότητες, σύμφωνα με το δημοσίευμα: εάν παραπλάνησε το Κοινοβούλιο σχετικά με την τοποθεσία και τις εργασιακές δραστηριότητες των βοηθών της, εάν έκοψε τις αποζημιώσεις τους για «ψεύτικα» ταξίδια εργασίας που διοργάνωσε και τέλος, αν έλαβε μίζες από μέρος των μισθών τους, σύμφωνα με επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) προς την Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, επιστολή που είναι σε γνώση του ιστότοπου.

Το δημοσίευμα αναφέρεται σε αντίστοιχη έρευνα που διενεργήθηκε για την Μαρία Σπυράκη

Greek EU lawmaker Eva Kaili isn’t only under investigation in relation to Qatargate.



Documents seen by POLITICO unveil fresh details about another probe regarding allegedly fraudulent payments involving former assistants in the European Parliament. https://t.co/MzL7yiyJ7d