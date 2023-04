Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Διασυρμός από την Τζιρόνα

Πρόσωπο του αγώνα ο 24χρνος Αργεντινός επιθετικός Καστεγιάνος, που φιλοδώρησε… με 4 τέρματα τη «βασίλισσα».

Απίστευτο κι όμως... ισπανικό! Η Τζιρόνα έκανε «φύλλο και φτερό» την αγνώριστη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Estadio Municipal de Montilivi» συντρίβοντάς την με 4-2 στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της LaLiga, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Αργεντινό, Τάτι Καστεγιάνος, ο οποίος σημείωσε «καρέ» τερμάτων κι έβαλε πλέον... τίτλους τέλους στις ελπίδες των Μαδριλένων να διεκδικήσουν τον εφετινό τίτλο.

Η Μπαρτσελόνα έχει πλέον την ευκαιρία, με νίκη στην έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο το βράδυ της Τετάρτης (26/4) να αποσπαστεί 15 βαθμούς απ' τους «μερένχες» 7 αγωνιστικές πριν από το φινάλε και να κάνει ουσιαστικά πρόβα... στέψης.

Η κάκιστη παράδοση που είχε η «βασίλισσα» απέναντι στην Τζιρόνα (μόλις 4 νίκες σε 10 αγώνες, ισόπαλο 1-1 το παιχνίδι του πρώτου γύρου στο «Santiago Bernabeu») συνεχίστηκε και σ' αυτή την επίσκεψή της στη Βαρκελώνη.

Πριν καν ο αγώνας φτάσει στο ημίωρο, η Τζιρόνα είχε πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων (12', 24') με τον 24χρονο Καστεγιάνος, ο οποίος έκανε το παιχνίδι της... ζωής του. Το γκολ του Βινίσιους Τζούνιορ στο 34' έδωσε προσωρινές ελπίδες στη Ρεάλ για ανατροπή, μολονότι αγωνίστηκε χωρίς τους «λαβωμένους» Μπενζεμά και Κουρτουά, όμως το... σοκ συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος.

Στο 46' ο Καστεγιάνος «χτύπησε» ξανά, ενώ στο 62' σημείωσε το 4ο τέρμα του, δίνοντας «αέρα» τριών γκολ στην Τζιρόνα (4-1), πρωτού αντικατασταθεί στο 72΄ από τον Στουάνινγκ. Οι Μαδριλένοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στο 85' με τον Λούκας και να... αποχαιρετίσουν πλέον τον εφετινό τίτλο.

