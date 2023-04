Τοπικά Νέα

Ιεράπετρα: εισαγγελική παρέμβαση για δύο παιδιά

ΕΙσαγγελική παρέμβαση για δύο παιδιά που ο παππούς τους έπαθε εγκεφαλικό και έμειναν μόνα τους.

Ένα πολύ δύσκολο περιστατικό, έχουν να διαχειριστούν από το βράδυ της Δευτέρας οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ιεράπετρας μετά από ένα περιστατικό που συνέβη και είχε σαν αποτέλεσμα δύο πολύ μικρά ανήλικα παιδιά να χρειαστούν άμεση βοήθεια.

Τα παιδιά ζούσαν με τον 62χρονο παππού τους, ο οποίος είχε αναλάβει νομίμως την επιμέλειά τους μαζί με την μια κόρη του, αφού οι γονείς των παιδιών αδυνατούσαν να τα στηρίξουν.

Ο 62χρονος που μέχρι πρότινος εργαζόταν και δεν φαινόταν να αντιμετωπίζει κάποια σοβαρά προβλήματα, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, άγνωστο πότε ακριβώς, και τα παιδιά ηλικία 1,5 και 2,5 ετών έμειναν για κάποιες ώρες μόνα τους, μέχρι που το μεγαλύτερο από τα δύο αναζήτησε βοήθεια το βράδυ της Δευτέρας βγαίνοντας από το σπίτι.

Όταν έγινε κατανοητό το τι έχει συμβεί στο σπίτι της οικογένειας, βρέθηκαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι αντίκρυσαν ένα πολύ κακό περιβάλλον διαβίωσης και τελικά μετέφεραν τον 62χρονο στο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Παράλληλα υπήρξε παρέμβαση της Εισαγγελίας Λασιθίου με σκοπό να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος και χώρος για να φιλοξενηθούν τα δύο παιδιά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Ράδιο Λασίθι η αρμόδια αντιδήμαρχος Χρύσα Χατζημαρκάκη, η κατάσταση της οικογένειας ήταν γνωστή στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, μέχρι τη στιγμή που ανέλαβε την επιμέλεια ο 62χρονος και από εκεί και πέρα υπήρχε μια εποπτεία στην οικογένεια χωρίς να έχει διαπιστωθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

