Life

“The 2Night Show”: Ο Νίκος Κουρής για την πολιτική και τη Σμαράγδα Καρύδη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν ο ηθοποιός Νίκος Κουρής, ο οποίος μίλησε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Λεωνίδα Κύρκο και τη Σμαράγδα Καρύδη.

Ο Νίκος Κουρής μίλησε στο «The 2Night Show» για τους ρόλους του και τη σχέση του με την πολιτική, τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Λεωνίδα Κύρκο, αλλά και τη Σμαράγδα Καρύδη.

Μιλώντας για τις σχέσεις των ρόλων του και την πολιτική, αποκάλυψε ότι συχνά παρακολουθεί ντοκιμαντέρ για τους πολιτικούς.

«Υπάρχει μια ιστορία με την εξουσία. Έχω άλλοθι με τους ρόλους και διοχετεύομαι. Είναι δύσκολο να εμπνεύσεις ανθρώπους και για αυτό ο Παπανδρέου είναι ψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ενέπνευσε πολλούς. Έβλεπα τον Λεωνίδα Κύρκο σε ένα ντοκιμαντέρ και έκλαιγα με το ήθος, με το επίπεδο του λόγου και της φιλοσοφίας του.

Για τον τρόπο που μιλούσε αρνητικά για τον Παπανδρέου αλλά πάντα με σεβασμό. Ήταν ένας άλλος πολιτικός λόγος και ήταν πιο πειστικοί σε σχέση με τώρα. Πλέον είναι πράγματα καθόλου πειστικά, ούτε καν ψέματα γιατί καμιά φορά τα ψέματα ακούγονται και αληθινά. Η πλάνη είναι πολύ βασικό συστατικό της ελπίδας. Αν δεν πιστεύεις έστω και στα ψέματα, δεν έχεις ορίζοντα», είπε σχετικά.

Δεν θα μπορούσε να μην κάνει αναφορά στη συνεργασία του με τη Σμαράγδα Καρύδη, για την οποία ανέφερε πως, «Στο “IQ160” κάναμε ένα γύρισμα με ένα αυτοκίνητο που καιγόταν και όταν πλησίασα έγινε έκρηξη και “καψαλίστηκα”. Ήρθε όλο το συνεργείο, με φιλούσαν, έγινα λίγο “ήρωας”.

Με την Σμαράγδα είναι μια ευτυχία να είσαι μαζί της και στη δουλειά. Την λατρεύω, είναι χαρά Θεού. Είναι ένας άνθρωπος γενναιόδωρος και αληθινά σπάνιος..

Οι αποτυχίες είναι πολύ ωραίες, δεν είναι ευχάριστες αλλά σου μαθαίνουν πράγματα. Εγώ από την επιτυχία δεν έμαθα τίποτα. Η αποτυχία έχει και κάτι αντιπαθητικό».

Ειδήσεις σήμερα:

Ιεράπετρα: εισαγγελική παρέμβαση για δύο παιδιά

Μεσολόγγι: Είδε live την κλοπή του χρυσοχοείου του (βίντεο)

Euroleague: Η Παρτιζάν “άλωσε” την Μαδρίτη - Διπλό και για την Μακάμπι