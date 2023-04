Πολιτική

Γεωργούλης – άρση ασυλίας: Ο εισηγητής ορίστηκε, η συνεδρίαση όχι

Την άρση της ασυλίας του περιμένει ο ευρωβουλευτής, για να πάρει το φάκελο της υπόθεσης στα χέρια του.

O Πολωνός Αντρέι Χαλίτσκι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι ο εισηγητής στην επιτροπή νομικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υπόθεση της άρσης ή μη της ασυλίας του ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ωστόσο, άγνωστο παραμένει μέχρι τώρα πότε θα ξεκινήσει η συζήτηση για την συγκεκριμένη υπόθεση.

Η επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση της επιτροπής νομικών υποθέσεων θα λάβει χώρα στις 30 Μαΐου, ωστόσο με τις μέχρι τώρα πληροφορίες θα υπάρξει και έκτακτη συνεδρίαση στις 23 και 24 Μαΐου χωρίς να είναι γνωστό εάν το θέμα θα συζητηθεί μία από αυτές τις ημέρες.

