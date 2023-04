Υγεία - Περιβάλλον

Παρενέργειες εμβολίου κατά του κορονοϊού – Λουκίδης: Χαμηλό το ποσοστό θανάτων

Ο πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα στοιχεία του ΕΟΦ για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

«Σωστό» χαρακτήρισε ο Στέλιος Λουκίδης, «να δίνονται στοιχεία για όλες τις παρενέργειες των εμβολίων» μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Πρόεδρος Ελληνική Πνευμονολογικής εταιρείας εξήγησε ότι τα στοιχεία που δόθηκαν από τον ΕΟΦ προέρχονται κατά «50% από πολίτες και κατά 50% από δομές υγείας».

Σημείωσε δε πως, «το ποσοστό της Ελλάδας είναι το ίδιο με αυτό της ΕΕ και των ΗΠΑ. Δηλαδή θάνατοι 0,008, πολύ χαμηλό ποσοστό που συναντάμε σε όλα τα φάρμακα».

Επεσήμανε ότι, παρενέργεια μπορεί να είναι και ο πυρετός, ότι «υπάρχουν πολλές αντιδράσεις που άπτονται του φόβου και του άγχους» και πως «η πιο συχνή παρενέργεια είναι ο πόνος στο σημείο της ένεσης, άλλη παρενέργεια μπορεί να είναι και ο πυρετός».

Και κατέληξε για το θέμα ότι, «σε κάθε άνθρωπο που υποβάλλεται σε φαρμακευτική αγωγή, πρέπει ο ασθενής να ξέρει ότι υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες».

Ερωτηθείς, τέλος, για τη φερόμενη ίωση που καταγγέλλεται πως μεταδίδεται από σκυλιά, απάντησε χαρακτηριστικά: «Μη βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα».

