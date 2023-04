Κόσμος

Σουδάν: Απεγκλωβίστηκαν κι άλλοι Έλληνες - Μαζί τους ο Μητροπολίτης Νουβίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι ενέργειες για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων από το Σουδάν. Σήμερα στην Τανάγρα το δεύτερο C-27 με απεγκλωβισθέντες.



Ακόμα δεκατρία άτομα, Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους, απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν και αφίχθηκαν αργά χθες το βράδυ, με πτήσεις γερμανικών αεροσκαφών, στο Αμμάν της Ιορδανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στους απεγκλωβισθέντες συμπεριλαμβάνεται ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νουβίας κ.κ. Σάββας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, έχει εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του στην Γερμανίδα ομόλογό του Αναλένα Μπέρμποκ (Annalena Baerbock), για τη βοήθεια που παρέχει η χώρα της στις προσπάθειες απεγκλωβισμού Ελλήνων και μελών των οικογενειών τους από το Σουδάν.

«Η διαδικασία και οι ενέργειες για τον απεγκλωβισμό συμπατριωτών μας και μελών των οικογενειών τους από το Σουδάν συνεχίζονται σε στενό συντονισμό με τους εταίρους στην ΕΕ και τους συμμάχους μας», προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών.

Εν τω μεταξύ, τον δρόμο προς την πατρίδα θα πάρει σήμερα, Τετάρτη, η νέα ομάδα Ελλήνων που απεγκλωβίστηκε από το Σουδάν τις προηγούμενες ώρες.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ το δεύτερο αεροσκάφος C-27 με την μεταφορά των Ελλήνων από το Σουδάν αναμένεται να προσγειωθεί στις 4 το απόγευμα στο Αεροδρόμιο της Τανάγρας. Πρόκειται για το αεροσκάφος το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Ασουάν στην Αίγυπτο και προσγειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Τζιμπουτί. Το αεροσφκάφο της Πολεμικής Αεροπορίας κατευθύνεται ήδη προς την Άκαμπα της Ιορδανίας.

Αυτή θα είναι η δεύτερη επιχείρηση μεταφοράς Ελλήνων από το Σουδάν καθώς το πρωί της Τρίτης προσγειώθηκε στην Ελευσίνα το πρώτο C-27 μεταφέροντας 17 άτομα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Ξαφνική αδιαθεσία σε ζωντανή μετάδοση - Διακόπηκε η συνέντευξη (βίντεο)

Γεωργούλης – άρση ασυλίας: Ο εισηγητής ορίστηκε, η συνεδρίαση όχι

“The 2Night Show”: Ο Νίκος Κουρής για την πολιτική και τη Σμαράγδα Καρύδη