Σουδάν: απεγκλωβίστηκαν και άλλοι Έλληνες - η κατάσταση της υγείας του τραυματία

Ακόμη επτά Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους έφυγαν από το Σουδάν που πλήττεται από εμφύλιες διαμάχες.

Ακόμα δέκα άτομα, Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους, απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν και αφίχθηκαν σήμερα με πτήσεις γερμανικών αεροσκαφών στο Αμμάν της Ιορδανίας, γνωστοποιείται με νεώτερη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του στην Γερμανίδα ομόλογό του, Αναλένα Μπέρμποκ, για τη βοήθεια που παρέχει η χώρα της στις προσπάθειες απεγκλωβισμού Ελλήνων και μελών των οικογενειών τους από το Σουδάν.

Η διαδικασία και οι ενέργειες για τον απεγκλωβισμό συμπατριωτών μας και μελών των οικογενειών τους από το Σουδάν συνεχίζονται σε στενό συντονισμό με τους εταίρους στην ΕΕ και τους συμμάχους μας, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ακόμα επτά άτομα, Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους, απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν και αφίχθηκαν οδικώς στην Αίγυπτο, όπου τους υποδέχθηκε στέλεχος της ελληνικής πρεσβείας Καΐρου, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, έχει εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του στον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι, για τη βοήθεια που παρέχει η χώρα του στις προσπάθειες απεγκλωβισμού Ελλήνων και μελών των οικογενειών τους από το Σουδάν.

Η διαδικασία και οι ενέργειες για τον απεγκλωβισμό συμπατριωτών μας και μελών των οικογενειών τους από το Σουδάν συνεχίζονται σε στενό συντονισμό με τους εταίρους στην ΕΕ και τους συμμάχους μας, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Υπενθυμίζουμε ότι, αεροσκάφος που έφθασε στο Τζιμπουτί για να μεταφέρει διασωληνωμένο Έλληνα τραυματία, ο οποίος χειρουργήθηκε χθες σε γαλλικό στρατιωτικό νοσοκομείο. Η κατάσταση είχε κριθεί σοβαρή, και έπρεπε να χειρουργηθεί πάλι εντός 48 ωρών. Στο αεροσκάφος επιβιβάσθηκε και ο γιος του (16 ετών). Η πτήση έφθασε στις 11:30 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η συγκεκριμένη ναυλωμένη πολιτική πτήση (Lifeline) ήταν η δεύτερη αποστολή επαναπατρισμού που πραγματοποιήθηκε με εντολή της Κυβέρνησης.

Ο τραυματίας, 59 ετών διεκομίσθη διασωληνωμένος σε σηπτικό σοκ και αιμοδυναμικά ασταθής στο 401 ΓΣΝΑ. Εισήχθη στη ΜΕΘ και τις επόμενες ώρες προγραμματίζεται χειρουργείο.

Στο Ασουάν παραμένει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς για συντονισμό και παρακολούθηση της επιχείρησης επαναπατρισμού των υπόλοιπων Ελλήνων σε συνεχή επαφή με το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, παραμένει στο Ασουάν.

Υπενθυμίζεται πως με την πρώτη πτήση που έφθασε σήμερα το πρωί με μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα 17 άτομα (13 Έλληνες, 4 άλλοι υπήκοοι σύζυγοι Ελλήνων) μεταξύ των οποίων 3 παιδιά και ένας ακόμη τραυματίας 42 ετών, που διεκομίσθη επίσης στο 401 ΓΣΝΑ σταθερός αιμοδυναμικα με καλό επίπεδο επικοινωνίας.

Ο τραυματίας έφερε κατάγματα κάτω άκρων και τραύματα από θραύσματα. Εισήχθη στην ορθοπαιδική κλινική και η κατάσταση του είναι σταθερή. Προγραμματίζεται χειρουργείο για αντιμετώπιση.

