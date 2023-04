Πολιτική

Σουδάν: Άλλοι 7 Έλληνες εγκατέλειψαν την χώρα

Τι αναφέρει νέα ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον τρόπο με τον οποία διασώθηκαν οι συμπατριώτες μας. Σε ποια χώρα διέφυγαν, σε πρώτη φάση.

Άλλα επτά άτομα, Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους, απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν και αφίχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες (25.04.2023), με πτήση ολλανδικού αεροσκάφους, στην Άκαμπα της Ιορδανίας, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του στον Ολλανδό ομόλογό του, Wopke Hoekstra, για τη βοήθεια της χώρας του στις προσπάθειες απεγκλωβισμού Ελλήνων και μελών των οικογενειών τους από το Σουδάν.

"Η διαδικασία και οι ενέργειες για τον απεγκλωβισμό συμπατριωτών μας και μελών των οικογενειών τους από το Σουδάν συνεχίζονται πάντοτε σε στενό συντονισμό με τους εταίρους στην ΕΕ και τους συμμάχους μας", αναφέρει το Υπ. Εξωτερικών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο επαναπατρισμός δεκάδων Ελλήνων απο το Σουδάν, μέσω Τζιμπουτί και Αιγύπτου..

