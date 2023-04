Life

“Το Πρωινό” - Τρικαλιώτη για Γεωργούλη: Θα θεωρήσω ότι έχει διπλή προσωπικότητα, αν αυτό βγει πραγματικό

Τι είπε η γνωστή ηθοποιός για τον Αλέξη Γεωργούλη με αφορμή την καταγγελία σε βάρος του. Τι δήλωσαν η Ιωάννα Παππά και ο Γιάννης Μόρτζος.

Η ηθοποιός Πέγκυ Τρικαλιώτη μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 για τον Αλέξη Γεωργούλη με αφορμή την καταγγελία εις βάρος του για βιασμό και ξυλοδαρμό από την δικηγόρο και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη έχει συνεργαστεί με τον Αλέξη Γεωργούλη στο σήριαλ «Κινούμενη Άμμος» στο οποίο ο ευρωβουλευτής συμμετείχε σαν ηθοποίος ενώ είχε υπογράψει και το σενάριο μαζί με την Σόνια Μηλιώνη.

«Τον έχω ζήσει πολύ καλά τον Αλέξη», είπε μεταξύ άλλων η Πέγκυ Τρικαλιώτη, σημειώνοντας ότι δεν τον έχει ακούσει ποτέ να υψώνει την φωνή του και ότι από την φύση του είναι ευγενικός άνθρωπος.

«Δεν τσακώνεται, δεν θυμώνει, δεν τον έχω δει ποτέ θυμωμένο» είπε ακόμα η ηθοποιός, τονίζοντας ότι όταν άκουσε την είδηση έμεινε «άναυδη». Ωστόσο, ανέφερε ότι από την άλλη δεν ξέρεις τι συμβαίνει πίσω από την κλειστή πόρτα.

«Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί τι συνέβη» είπε και ανέφερε ότι «αν αυτό βγει πραγματικό, θα θεωρήσω ότι ο Γεωργούλης έχει διπλή προσωπικότητα».

Από την πλευρά της, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Ιωάννα Παππά, η οποία επίσης έχει συνεργαστεί με τον Αλέξη Γεωργούλη στο ίδιο σήριαλ, έκανε λόγο για μια ευαίσθητη υπόθεση, χαρακτηρίζοντας την κρίσιμη στιγμή για την ζωή δυο ανθρώπων, τόσο για τον Αλέξη Γεωργούλη όσο και για την καταγγέλλουσα.

«Τον λόγο αυτή την στιγμή έχει η Δικαιοσύνη», τόνισε η Ιωάννα Παππά.

Την ίδια ώρα, ο ηθοποιός Γιάννης Μόρτζος σε δήλωσή του στο «Πρωινό» μιλώντας για τον Αλέξη Γεωργούλη είπε ότι όταν τον γνώρισε είδε έναν ελπιδοφόρο ηθοποιός, με δυνατότητες και χιούμορ

Σχετικά με την υπόθεση και την καταγγελία εις βάρος του Ευρωβουλευτή ο κ. Μόρτζος είπε «γελοιποιούμεθα. Το αντριλίκι μας το ελληνικό το εξάγουμε και στην Ευρώπη τώρα».

Στην εκπομπή μίλησε ακόμα ο θείος της καταγγέλλουσας για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ανιψιά του αλλά και στενός φίλος του Αλέξη Γεωργούλη.

