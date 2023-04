Πολιτισμός

Το Κάστρο Ακροκορίνθου φωτίζεται και πάλι

Το έργο ανάδειξης του Κάστρου Ακροκορίνθου προχωρεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης. Τι δήλωσαν Μενδώνη και Νίκας.



Το έργο ανάδειξης του Κάστρου Ακροκορίνθου με νέο φωτισμό, προχωρεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την ωρίμανση των αναγκαίων μελετών, η οποία υπεγράφη από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα.

Όπως δήλωσε η Λίνα Μενδώνη, «Στο πλαίσιο της εξαιρετικής και αποδοτικής συνεργασίας μας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προχωρούμε στις απαραίτητες ενέργειες για τον φωτισμό του Κάστρου Ακροκορίνθου, ο οποίος θα συμπληρώσει το έργο διαμορφώσεων, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Στόχος αυτής της συνολικής παρέμβασης είναι να προστατέψουμε και να αναδείξουμε αυτό το σημαντικό μνημείο, αλλά παράλληλα, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την βελτίωση της επισκεψιμότητάς του και την ενίσχυση του τουρισμού στην περιοχή. Ο παλαιότερος φωτισμός του Κάστρου καταστράφηκε από ανθρώπινη, δυστυχώς, παρέμβαση. Όμως μνημεία δεσπόζοντα πρέπει να φωτίζονται –με απόλυτο σεβασμό στην βιοποικιλότητα της περιοχής- καθώς έτσι δημιουργούν ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό περιβάλλον και τις βραδινές ώρες. Μετά την Μονεμβασιά ο φωτισμός της οποίας προχωρεί πάλι μέσω Προγραμματικής μας Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σειρά πήρε το Κάστρο Ακροκορίνθου. Ακολουθούν και άλλα».

Ο Παναγιώτης Νίκας δήλωσε ότι «Μόνο ευχαριστίες μπορώ να εκφράσω στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για τα δεκάδες έργα Πολιτισμού που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε επίπεδο υποδομών, αλλά και εκδηλώσεων. Για τον Ακροκόρινθο προχωράνε οι διαδικασίες για να γίνει ένας σωστός φωτισμός, σε συνεργασία με την Ελευθερία Ντεκώ, της οποίας είναι γνωστό το έργο και τα επιτεύγματά της στα μνημεία της Ακρόπολης. Με πρώτη τη Μονεμβάσια, για τον φωτισμό της οποίας έχουμε ήδη υπογράψει την αντίστοιχη προγραμματική σύμβαση, ακολούθησε ο Ακροκόρινθος, όπως θα ακολουθήσουν και άλλες περιοχές».

Η Προγραμματική Σύμβαση για την ανάδειξη και προβολή του Κάστρου Ακροκορίνθου, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ η οποία προβλέπει διαμορφώσεις για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ολοκλήρωση των διαδρομών περιήγησης, αντιμετώπιση προβλημάτων από την πτώση βράχων, παρεμβάσεις στερέωσης, αξιοποίηση χώρων του Κάστρου και δημιουργία ψηφιακής περιήγησης είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο 2021 από τη Λίνα Μενδώνη και τον Παναγιώτη Νίκα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο φωτισμού του κάστρου Μονεμβασίας, με προϋπολογισμό περίπου 1.000.000 ευρώ.

