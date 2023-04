Παράξενα

Κοζάνη: Πέντε αρκούδες “συνάντησε” οδηγός στο δρόμο του (βίντεο)

Viral έγινε το βίντεο που τράβηξε οδηγός στην Κοζάνη, ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με αρκούδες.

Όχι μία, αλλά πέντε αρκούδες συνάντησε ένας οδηγός στη Σιάτιστα Κοζάνης.

Ο οδηγός είχε την ψυχραιμία, όχι απλώς να σταματήσει το αυτοκίνητό του, αλλά και να τραβήξει βίντεο τις αρκούδες.

Έκανε, επίσης, τον ήχο του σκύλου, για να φοβηθούν και να φύγουν.

Όπως φαίνεται, οι αρκούδες κατέβηκαν από το βουνό στο δρόμο, προς αναζήτηση τροφής.

