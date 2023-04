Η αδιαθεσία Ερντογάν ακυρώνει τις σημερινές του εμφανίσεις

Κόσμος

Σάλος προκλήθηκε από τη χθεσινή αδιαθεσία του Προέδρου της Τουρκίας, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακύρωσε τις σημερινές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας ύστερα από σύσταση των γιατρών, καθώς και τις δημόσιες εμφανίσεις του μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε χθες το βράδυ.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε μέλος του ευγενούς μου έθνους, κάθε έναν από τους αδελφούς και τις αδερφές μου, που μετέφεραν τις ευχές και τις προσευχές τους για τη μικρή ταλαιπωρία που είχα κατά τη διάρκεια της εκπομπής λόγω των πολυάσχολων ωρών εργασίας μου.

Σήμερα θα ξεκουραστώ στο σπίτι με τις συμβουλές των γιατρών μας. Δυστυχώς, δεν θα μπορέσουμε να βρεθούμε σήμερα μαζί με τα αδέρφια μου από το Κιρικάλε το Γιοζγκάτ (Yozgat) και το Σίβας (Sivas). Ζητώ από όλους να δώσουν τα δικαιώματά τους.

Ο Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι θα συμμετάσχει στα προγράμματα Κιρικάλε, Γιοζγκάτ και το Σίβας για λογαριασμό μας.

Με την άδεια του Θεού θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας από αύριο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να φέρουμε το αγαπημένο μας έθνος στους στόχους του αιώνα της Τουρκίας.

Με την ευκαιρία αυτή εύχομαι σε όλους τους πολίτες μου υγεία, ειρήνη και απόλαυση».

Yogun mesaim sebebiyle yay?n esnas?nda gecirdigim kucuk rahats?zl?ktan oturu gecmis olsun dileklerini ileten, dualar?n? eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardesime cok cok tesekkur ediyorum.… — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) April 26, 2023

Ο Ταγίπ Ερντογάν αισθάνθηκε αδιαθεσία χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στο Kanal7 και UlkeTV με αποτέλεσμα να διακοπεί η εκπομπή για δέκα λεπτά.

Την ώρα της αδιαθεσίας Ερντογάν, ο αρχισυντάκτης της Ulke TV, Χασάν Οζτούρκ, υπέβαλλε ερώτηση, αμέσως είπε στον σκηνοθέτη "Διαφήμιση" και προσπάθησε να σηκωθεί για να προστρέξει στον Τούρκο πρόεδρο για βοήθεια. Ωστόσο ξανακάθισε στη θέση του και η εκπομπή διακόπηκε χωρίς οι κάμερες να δείξουν τον Ερντογάν.

Δέκα λεπτά αργότερα, η ζωντανή μετάδοση συνεχίστηκε και ο Ερντογάν, δήλωσε: «Σήμερα είχαμε μια έντονη προεκλογική εκστρατεία…και λόγω αυτής της εκστρατείας κρύωσα… Για κάποια στιγμή σκέφτηκα μήπως να ακυρώσουμε την εκπομπή, αλλά θα παρεξηγηθώ; Είπα όμως ότι έδωσα το λόγο μου και θα πάμε». Ζήτησε συγνώμη από τους τηλεθεατές και συνέχισε να απαντά στις ερωτήσεις.

Ενώ η εκπομπή τελείωνε, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι δήλωσε: «Δόξα τω Θεώ, η κατάσταση της υγείας του προέδρου μας είναι καλή και ευχαριστούμε όλους όσους έστειλαν τις ευχές τους να γίνει σύντομα καλά».





