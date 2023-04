Καιρός

Δίκη Χρυσής Αυγής - Θύμα: Με άφησαν γιατί νόμιζαν πως ήμουν νεκρός

Ο Αιγύπτιος ψαράς κατέθεσε στη σημερινή δικάσιμο στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο.

«Ήταν πάρα πολλά άτομα με μαύρες μπλούζες από πάνω μου. Είδα ότι κρατούσαν σίδερα και ξύλα και με χτυπούσαν με αυτά και με κλωτσιές. Τα σίδερα και τα ξύλα έπεφταν πάνω μου κι όποιος δεν είχε, με χτυπούσε με τα πόδια και τα χέρια. Ήταν δεκαπέντε άτομα κι εγώ κοιμόμουν».

Αυτά είπε ο Αμπουζίντ Εμπαράκ που άνοιξε σήμερα με την κατάθεσή του ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων την υπόθεση της άγριας επίθεσης που δέχθηκαν από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής ο ίδιος και άλλοι τρεις Αιγύπτιοι αλιεργάτες στις 12 Ιουνίου 2012 στο σπίτι που έμεναν στο Ικόνιο Περάματος. Μίας επίθεσης που όπως είπε ο αλιεργάτης έγινε «γιατί είμαστε ξένοι».

Ο πρώτος μάρτυρας και θύμα της επίθεσης κατέθεσε όσα βίωσε στις 3.00 τα ξημερώματα ενώ κοιμόταν στην ταράτσα του σπιτιού που μοιραζόταν με άλλους συμπατριώτες του, όταν δέχθηκε σφοδρά χτυπήματα από ομάδα μαυροφορεμένων με σιδηρολοστούς και ξύλινα κοντάρια. Το θύμα είχε γλιτώσει καθώς όπως είπε, οι χρυσαυγίτες νόμιζαν πως τον σκότωσαν. Ωστόσο τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στη γνάθο, στο κεφάλι και στο σώμα, είχε υποστεί θλάση πνεύμονα και είχε χρειαστεί νοσηλεία και σειρά επεμβάσεων.

Όπως είπε ο μάρτυρας «εκείνη τη βραδιά κοιμόμουν στην ταράτσα γιατί είχε πολλή ζέστη και κουνούπια και έτσι συνήθιζα όταν είχε ζέστη… Κοιμήθηκα στην ταράτσα όπως συνηθίζω, γύρω στις 2.00-3.00 η ώρα, ένιωσα χτυπήματα στα πόδια μου… Έσπασε σε τρία σημεία η γνάθος. Όταν με χτυπούσαν ένιωθα ότι έχω πεθάνει. Άκουσα, σαν σε όνειρο, τη λέξη "πάμε" και έφυγαν από πάνω μου ενώ ήξεραν ότι σχεδόν έχω πεθάνει. Όταν συνήλθα κατάλαβα ότι ήμουν στο ασθενοφόρο. Ξανασυνήλθα όταν ήμουν στο νοσοκομείο, αλλά δεν ξέρω τι ώρα ήταν. Τα δόντια μου ήταν σπασμένα, δώδεκα ράμματα στο κεφάλι, τρία κατάγματα στο σαγόνι. Από το κεφάλι μέχρι τα πόδια ήμουν σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Όταν συνήλθα είπα στους φίλους μου ότι θέλω να πάω να πεθάνω στην Αίγυπτο, κοντά στα παιδιά μου».

Ο αλιεργάτης περιέγραψε τις επεμβάσεις που έγιναν και είπε πως υπέγραψαν οι φίλοι του για να μπει στο χειρουργείο. «Μου έβγαλαν τα δόντια μου. Δεν θυμάμαι πόσες ώρες κράτησε το χειρουργείο. Συνήλθα και είδα ότι μου είχαν κάνει μια επέμβαση στο λαιμό σαν να είμαι μια κότα που την έχουν σφάξει με μαχαίρι. Έχω τρία κομμάτια σίδερο στο στόμα μου.

Σε ερώτηση της προέδρου ο Αμπουζίντ Εμπάρακ είπε πως όλα τα άτομα που τον χτυπούσαν φορούσαν μαύρα.

Πρόεδρος: Ήταν άτομα της Χρυσής Αυγής;

Μάρτυρας: Εκείνη τη στιγμή εγώ δεν ήξερα κάτι για αυτό. Αλλά όταν βγήκα από το νοσοκομείο και συνήλθα, οι φίλοι μου, μου είπαν ότι ήταν της Χρυσής Αυγής γιατί, όπως μου είπαν, αφού με χτύπησαν πήγαν σε εκείνους και ήθελαν να μπουν μέσα να χτυπήσουν κι αυτούς. Μετά άκουσα το βίντεο του αρχηγού τους [σ.σ.: εννοεί τον Λαγό] και εκείνη τη βραδιά είπε ότι «εμείς θα αντιμετωπίσουμε τους Αιγύπτιους ψαράδες».

Πρόεδρος: Γιατί σας άφησαν και έφυγαν;

Μάρτυρας: Με αφήσανε νεκρό, γι' αυτό φύγανε.

Πρόεδρος: Νόμισαν ότι ήσασταν νεκρός;

Μάρτυρας: Ναι.

Εισαγγελέας: Ξέρετε αν εκείνη την ημέρα ο βουλευτής Λαγός είχε δώσει ομιλία στο Πέραμα;

Μάρτυρας: Αυτός που ήταν εδώ την προηγούμενη φορά; Μου έδειξαν βίντεο από εκείνη την ημέρα που έλεγε ότι θα αντιμετωπίσουμε τους Aιγύπτιους ψαράδες κι εκείνη την ημέρα με χτύπησαν. Στόχος τους ήταν να μας σκοτώσουν.

Απαντώντας σε ερώτηση της προέδρου ο μάρτυρας είπε ότι πιστεύει πως δεν ήταν προσωπικά μόνος του στόχος και πως όποιος και να ήταν στην θέση του, θα ήταν στόχος της Χρυσής Αυγής: «Είμαστε στόχος γιατί είμαστε ξένοι», είπε.

Εισαγγελέας: Αποκτήσατε άδεια παραμονής ως θύμα εγκληματικής οργάνωσης; Έχετε τη δυνατότητα να λάβετε άδεια παραμονής βάσει του νόμου;

Μάρτυρας: Δύο χρόνια μετά από αυτά τα γεγονότα δεν είχα άδεια παραμονής. Μετά ο δικηγόρος με βοήθησε για να αποκτήσω άδεια παραμονής για να είμαι νόμιμος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων προς Υποστήριξη της Κατηγορίας ο μάρτυρας είπε πως 11 χρόνια μετά την επίθεση που δέχθηκε , δεν μπορεί να φάει σκληρές τροφές και πως δεν μπορεί να μείνει για περισσότερες από 3-4 ώρες όρθιος.

Η υπόθεση των Αιγυπτίων αλιεργατών θεωρείται ως μία από τις πλέον ενδεικτικές για τη δράση και τους στόχους της εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για τον τρόπο που λειτουργούσε με άνωθεν εντολές και υποδείξεις. Και αυτό σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση φαίνεται ξεκάθαρα στην υπόθεση της επίθεσης στους αλιεργάτες η οποία οργανώθηκε και εκδηλώθηκε μετά από δηλώσεις του τότε βουλευτή της Χρυσής Αυγής Γιάννη Λαγού ο οποίος είχε στοχοποιήσει τα θύματα. Ο νυν ευρωβουλευτής, καταδικασμένος σε κάθειρξη 13 ετών Γιάννης Λαγός είχε αναφερθεί σε ομιλίες του στην περιοχή, στο «πρόβλημα με τους Αιγύπτιους αλιεργάτες». Ο τότε βουλευτής είχε πει: «Έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων για κάποια θέματα που έχετε εδώ στην ιχθυόσκαλα, στο Κερατσίνι, με τους Αιγύπτιους που κάνουν ό,τι θέλουν, που πουλάν τα ψάρια όπως θέλουν, που τα παίρνουν από όπου θέλουν, γενικά δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Ε, λοιπόν, εμείς τους λέμε ότι από δω και πέρα θα δίνουν λογαριασμό, θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή».

Κατηγορούμενοι για την απόπειρα ανθρωποκτονίας είναι ο πυρηνάρχης Περάματος Αναστάσιος Πανταζής, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε κάθειρξη 10 ετών και 24 μηνών και τα μέλη της Τοπικής στο Πέραμα Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Αγριογιάννης, Θωμάς Μαριάς, και Μάρκος Ευγενικός καταδικασμένοι όλοι σε 7ετή κάθειρξη.

