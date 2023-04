Παράξενα

Πύργος: Πάρκαρε το αυτοκίνητό του κάτω από τις μπάρες του ΟΣΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς αυτό το παρκάρισμα!

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς την θέση που βρήκε ένας οδηγός για να παρκάρει στον Πύργο, ο οποίος δεν υπολόγισε τις μπάρες του ΟΣΕ και το κυκλοφοριακό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει.

Ειδικότερα, η φωτογραφία που κατέγραψε το patrisnews τραβήχτηκε το πρωί της Τρίτης (25/4) και φαίνεται πως ο οδηγός του μπλε ΙΧ στάθμευσε το όχημά του, χωρίς να δει ότι στο σημείο υπάρχουν μπάρες του ΟΣΕ.

Έτσι, όταν χρειάστηκε να περάσει από τη φυλασσόμενη διάβαση τρένο, οι μπάρες κατέβηκαν και έπεσαν στον... ουρανό του αυτοκινήτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθήτρια

Σουδάν: Απεγκλωβίστηκαν κι άλλοι Έλληνες - Μαζί τους ο Μητροπολίτης Νουβίας

Τσερνόμπιλ: το πυρηνικό δυστύχημα που άλλαξε τον κόσμο