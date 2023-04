Κόσμος

Τραμπ - Βιασμός: Η κατάθεση της αρθρογράφου που τον μήνυσε

"Είμαι εδώ επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ με βίασε". Η κατάθεση της 79χρονης αρθρογράφου που μήνυσε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ για βιασμό και δυσφήμιση.

Η αρθρογράφος που μήνυσε τον Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζοντας ότι την βίασε πριν από σχεδόν 30 χρόνια, κατέθεσε σήμερα ενώπιον ενόρκων ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ της επιτέθηκε σεξουαλικά και την δυσφήμισε, λέγοντας ψέματα για όσα συνέβησαν.

«Είμαι εδώ επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ με βίασε και όταν το έγραψα αυτό, είπε ψέματα και είπε ότι δεν συνέβη» είπε η Ε.Τζιν Κάρολ στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν όπου εξετάζεται η αγωγή της. «Είπε ψέματα και έβλαψε το όνομά μου και είμαι εδώ για να προσπαθήσω να πάρω πίσω τη ζωή μου», πρόσθεσε.

Η 79χρονη Κάρολ, που διατηρούσε μια στήλη συμβουλών στο περιοδικό Elle, ζητά απροσδιόριστη αποζημίωση από τον Τραμπ, 76 ετών, ο οποίος διεκδικεί και πάλι το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Η υπόθεση αφορά μια συνάντηση που, σύμφωνα με την Κάρολ, είχαν οι δύο τους στο πολυκατάστημα Bergdorf Goodman, στα τέλη του 1995 ή τις αρχές του 1996, όπου εκείνη λέει ότι ο Τραμπ την βίασε.

Η Κάρολ τον μήνυσε για δυσφήμιση, αφού ο πρώην πρόεδρος αρνήθηκε ότι την βίασε και σε μια ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social υποστήριξε ότι δεν την γνωρίζει, «δεν είναι ο τύπος του» και ότι έκανε αυτόν τον ισχυρισμό για να πουλήσει τα απομνημονεύματά της. Τον μήνυσε επίσης για βιασμό, βασιζόμενη σε έναν νόμο της Νέας Υόρκης που έδινε τη δυνατότητα, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, στα θύματα να προσφύγουν στα δικαστήρια ακόμη και αν έχει παραγραφεί το αδίκημα.

Η Κάρολ κατέθεσε ότι γνώρισε τον Τραμπ χρόνια πριν από τη συνάντησή τους στο πολυκατάστημα και τον θεωρούσε «ευχάριστο» και «κοινωνικό». Στο Bergdorf, όπως είπε, έφευγε όταν ο Τραμπ την αναγνώρισε και της έτεινε το χέρι του, αναγκάζοντάς την να σταματήσει.

«Είπε: Έι, εσύ είσαι εκείνη η κυρία με τις συμβουλές και απάντησα ‘Ει, εσύ είσαι εκείνος ο μεγιστάνας των ακινήτων», είπε. Οι δυο τους άρχισαν να αστειεύονται και ο τόνος του Τραμπ ήταν «πειρακτικός», συνέχισε, καταθέτοντας ότι εκείνος ήθελε να αγοράσει εσώρουχα για μια άλλη γυναίκα. Της ζήτησε να δοκιμάσει ένα εσώρουχο και εκείνη αστειεύτηκε, αντιπροτείνοντάς του να το φορέσει ο ίδιος. Όπως υποστήριξε, στη συνέχεια την οδήγησε σε ένα δοκιμαστήριο, έκλεισε την πόρτα, την έσπρωξε στον τοίχο και την βίασε.

Η Κάρολ προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά της ενώ περιέγραφε πώς τον απώθησε.

Όταν ρωτήθηκε από τον δικηγόρο της αν είπε «όχι», απάντησε: «Δεν θυμάμαι να το λέω. Ίσως να το είπα».

Πρόσθεσε ότι εκείνη την εποχή έριχνε το φταίξιμο στον εαυτό της, φοβόταν ότι θα έχανε τη δουλειά της και ότι ο Τραμπ θα την εκδικείτο εάν τον κατέδιδε.

Οι δικηγόροι του Τραμπ αναμένεται ότι θα θέσουν ερωτήσεις στην Κάρολ, κυρίως για το γεγονός ότι δεν θυμάται πότε ακριβώς έγινε το περιστατικό. Η ίδια είπε ότι ήταν μια Πέμπτη βράδυ αλλά «δεν είμαι 100% σίγουρη».

Οι ένορκοι, έξι άνδρες και τρεις γυναίκες, θα πρέπει να αποφανθούν εάν ο Τραμπ θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση στην Κάρολ και τι ύψους.

Η δίκη ξεκίνησε την Τρίτη και θα διαρκέσει μία ή δύο εβδομάδες.

Ο Τραμπ δεν παρίσταται στο δικαστήριο και δεν είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται εκεί. Σήμερα όμως επέκρινε και πάλι την Κάρολ με αναρτήσεις του στο Truth Social, αναγκάζοντας τον δικαστή Λιούις Κάπλαν να τον προειδοποιήσει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει περαιτέρω προβλήματα με τον νόμο εάν συνεχίσει να σχολιάζει δημοσίως την υπόθεση.

«Πιστεύει κανείς ότι θα έπαιρνα μια γυναίκα που τότε ήταν σχεδόν 60 χρονών, μια γυναίκα που δεν γνώριζα, από την είσοδο ενός πολυσύχναστου πολυκαταστήματος (και εγώ ήμουν πολύ αναγνωρίσιμος, για να το θέσω ήπια!) σε ένα μικρό δοκιμαστήριο. Δεν φώναξε; Δεν υπάρχουν μάρτυρες; Κανείς δεν το είδε;» έγραψε, χαρακτηρίζοντας «απάτη» τις κατηγορίες. «Είναι μια απατεωνίστικη, αναληθής ιστορία – Κυνήγι μαγισσών», πρόσθεσε.

Ο Κάπλαν κάλεσε τους δικηγόρους του Τραμπ να ζητήσουν από τον πελάτη τους να σταματήσει αυτού του είδους τις αναρτήσεις για την υπόθεση και ένας από αυτούς, ο Τζο Τακοπίνα, είπε ότι θα του μιλήσει σήμερα και «θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί».

Στη δίκη ενδέχεται να καταθέσουν δύο φίλες της Κάρολ, στις οποίες είχε μιλήσει για τον φερόμενο βιασμό, καθώς και δύο άλλες γυναίκες που έχουν κατηγορήσει τον Τραμπ για σεξουαλική επίθεση.

