Αττική: Συμμορία άδειαζε πολυτελή σπίτια και εταιρείες

Χειροπέδες σε μέλη εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, που ξάφριζαν σπίτια και εταιρείες. Πάνω από 600000 ευρώ η λεία τους. Πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στα ίχνη τους.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στη εξάρθρωση συμμορίας, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές σε σπίτια και εταιρείες στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (26/4) το πρωί σε διάφορες περιοχές της Αττικής εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν με εντάλματα 4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ακόμα ένα άτομο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα για διακεκριμένες κλοπές, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 7 μέλη της οργάνωσης, αλλά και αστυνομικός για παραβίαση του υπηρεσιακού απορρήτου.

Προηγήθηκε πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα με αποτέλεσμα την εξιχνίαση συνολικά 42 περιπτώσεων κλοπών από οικίες και εταιρείες, από τις οποίες οι 14 σε απόπειρα, καθώς και 5 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως προέκυψε τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2022 έως το Φεβρουάριο του 2023, είχαν ενταχθεί και συστήσει επιχειρησιακά δομημένη ομάδα με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, δρώντας από κοινού, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος για βιοπορισμό, προβαίνοντας σε διαρρήξεις πολυτελών οικιών και εταιρειών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία:

προσέγγιζαν τις οικίες - στόχους βραδινές ή πρώτες πρωινές ώρες με το επιχειρησιακό τους όχημα και αφού διαπίστωναν πως οι ένοικοί τους απουσιάζουν, προέβαιναν στην παραβίαση κεντρικών θυρών ή παραθύρων,

λάμβαναν μέτρα αυτοπροστασίας, καλύπτοντας όλα τα μέρη του σώματός τους, χρησιμοποιώντας (γάντια, κράνη μηχανής και κουκούλες τύπου full - face),

ήταν εφοδιασμένοι με όλα τα πρόσφορα μέσα που απαιτούνται για την διάπραξη διαρρήξεων (λοστούς, βαριοπούλες και άλλα εργαλεία),

χρησιμοποιούσαν μόνο ασύρματη ενδοεπικοινωνία για την μεταξύ τους επικοινωνία,

χρησιμοποιούσαν επιχειρησιακά οχήματα με μεγάλη ιπποδύναμη, τα οποία άλλαζαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα και διαφοροποιούσαν στην εξωτερική τους εμφάνιση, ενώ τοποθετούσαν και κλεμμένες ή πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, καθιστώντας δυσχερή τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές.

Ο αρχηγός είχε καταλυτικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Διέμενε μόνιμα σε περιοχή της βόρειας Ελλάδας και μετέβαινε στην Αττική, με ιδιόκτητα ή νοικιασμένα οχήματα και μέσα μεταφοράς παραμένοντας για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε οικίες συγγενικών του προσώπων ή βραχυχρόνιας μίσθωσης, αναπτύσσοντας την εγκληματική του δραστηριότητα. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης δεν προέβαιναν σε καμία ενέργεια χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ σημαντικό ρόλο στη δράση τους διαδραμάτιζαν τα επιχειρησιακά οχήματα, τα οποία έκρυβαν σε χώρους «καβάτζες». Επέλεγαν ως χώρους στάθμευσης αυτών πάρκινγκ που ανήκαν σε τρίτα πρόσωπα χωρίς ποινικό παρελθόν και τους έπειθαν να τα παραχωρήσουν. Για τη μετάβασή τους από και προς τα επιχειρησιακά οχήματα χρησιμοποιούσαν οχήματα «δορυφόρους», ώστε να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός τους από τις διωκτικές αρχές.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση σε χρονικό διάστημα περίπου 4 μηνών, ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 644.000 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 950 ευρώ και δαχτυλίδι, ενώ ακόμα κατασχέθηκαν 3 αυτοκίνητα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

