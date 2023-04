Life

Αλέξης Τσίπρας: Η συγκινητική συνάντηση με τους γονείς του Ζακ Κωστόπουλου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τους γονείς του Ζακ Κωστόπουλου συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάρτησή του στα social media.

Μια σύντομη συνάντηση είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ., Αλέξης Τσίπρας με τους γονείς του Ζακ Κωστόπουλου στην Ιτέα.

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε σχετικό story στο προφίλ του στο Instagram σχολιάζοντας: «Με τους γονείς του Ζακ. Πάντα στο πλευρό τους».

Οι γονείς του Ζακ Κωστόπουλου συνομίλησαν με τον Αλέξη Τσίπρα σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, ενώ η μητέρα του αδικοχαμένου ακτιβιστή είπε στον κ. Τσίπρα ότι ο αγώνας για τον Ζακ συνεχίζεται, προσθέτοντας, συγκινημένη, ότι «έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Η ψαλίδα μεταξύ ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ και το προφίλ των αναποφάσιστων

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Πανθεσσαλικό και πάει για “τελικό” τίτλου με την ΑΕΚ

Eurovision 2023: Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε τα αποκαλυπτήρια της σκηνής (εικόνες)