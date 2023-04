Πολιτική

Ο Τσίπρας στην Zoe Pre για τις εκλογές, το debate, την έμφυλη βία, τα ενοίκια και τους νέους

Μία διαφορετική συνέντευξη έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην youtuber, Zoe Pre.

Σε πληθώρα ερωτήσεων για μία σειρά από θέματα που απασχολούν τους νέους, όπως ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια, τα ζητήματα έμφυλης βίας, η αντιμετώπιση της έκρηξης των ενοικίων στα αστικά κέντρα, για τις ασχολίες του στον ελεύθερό του χρόνο, αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των νέων στις εκλογές της 21ης Μαΐου τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, σε μία διαφορετική συνέντευξη στο κανάλι της γνωστής youtuber Zoe Pre.



Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αναδρομή στην πορεία του στην πολιτική ενασχόληση, από τα μαθητικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκε στην δυσκολία του να βρίσκεται κανείς για πρώτη φορά στη σφαίρα της δημοσιότητας και θυμήθηκε την πρώτη φορά που είδε το εαυτό του σε αφίσα ως υποψήφιος Δήμαρχος Αθήνας. «Πήγα μια μέρα στο σούπερ μάρκετ στα Εξάρχεια, όπου έμενα τότε και είδα ξαφνικά τη φάτσα μου και λέω ‘Ωχ’ και γύρισα πίσω. Πρέπει να έχεις πολύ γερές σταθερές ως χαρακτήρας για να μπορέσεις να πατήσεις στη γη. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να απογειωθείς και μετά η πτώση και η πρόσκρουση να είναι πολύ απότομη και δύσκολη» είπε χαρακτηριστικά.



Ο κ. Τσίπρας θυμήθηκε τα καλοκαίρια στα μέρη της μητέρας του στην Καβάλα, όπου πήγαινε για διακοπές, τις ατελείωτες ώρες που έπαιζε μπάλα με τους φίλους του στην αλάνα πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού και τα σκασιαρχεία για ραντεβού στον Λυκαβηττό, ενώ παρατήρησε ότι σήμερα έχει αλλάξει ο τρόπος της επικοινωνίας και της κοινωνικοποίησης, του φλερτ των νέων και πως είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τη σημερινή νέα γενιά, ειδικά την περίοδο της πανδημίας. «Πολλά πράγματα έχουν γίνει πολύ εύκολα και αλλά πράγματα έχουν γίνουν πολύ δύσκολα» σημείωσε σχετικά με την είσοδο της τεχνολογίας στις σχέσεις των νέων ανθρώπων λέγοντας ότι «Έχει σημασία να μπορείς να έχεις μια ουσιαστική επικοινωνία με τον άλλον, όχι μόνο με μηνύματα».



Η σχέση του κ. Τσίπρα με τους επικοινωνιολόγους δεν είναι καλή, όπως είπε ο ίδιος. «Δεν μπορώ να μπω στους κανόνες της επικοινωνίας και των επικοινωνιολόγων» σημείωσε, ενώ δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για την απροθυμία του κ. Μητσοτάκη για ντιμπέιτ των δύο λέγοντας ότι «Δεν υπήρχε περίπτωση εμένα να μου πει ο επικοινωνιολόγος μου να αποφύγω μια τηλεοπτική αναμέτρηση όπως τον Μητσοτάκη και να το κάνω».



Αναφέρθηκε στην σχέση με τα παιδιά του λέγοντας ότι «είναι πιο δύσκολο να είσαι καλός πατέρας ή καλή μητέρα από το να είσαι καλός πρωθυπουργός. Αν είσαι δημόσιο πρόσωπο, πρέπει να βρεις κάποιους κώδικες επικοινωνίας για να το απομυθοποιήσεις λίγο αυτό στο παιδί. Να μην είναι το παιδί σου ο ‘γιος του τάδε’, αλλά να είναι ο εαυτός του. Πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτό και με το παιδί και με τους ανθρώπους γύρω του».



Απάντησε επίσης, στο πώς στέκεται απέναντι στα fake news που διακινούνται κατά καιρούς εναντίον του. «Συνηθίζεις τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη» είπε και πρόσθεσε «Και τι δεν έχουν πει για μένα… Ότι δεν πήγα στο πανεπιστήμιο, ότι σπούδασα στη Βουλγαρία, ότι είμαι γόνος σιωνιστών και μιας μαύρης συνωμοσίας, ότι ο πατέρας μου ήταν συνεργάτης της χούντας. Αυτό το τελευταίο ίσως ήταν αυτό που με πείραξε περισσότερο, διότι τότε ο πατέρας μου είχε φύγει από τη ζωή και δεν μπορούσε και ο ίδιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του».



Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην εμπειρία του ως πρωθυπουργός, στην διακυβέρνηση της χώρας στην πιο δύσκολη φάση, όπου η Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο της Ευρώπης και του κόσμου, ενώ θυμήθηκε την πρώτη του ημέρα στο Μέγαρο Μαξίμου και το γεγονός ότι δεν βρέθηκε κανείς να τον υποδεχτεί και να τον ενημερώσει, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς είχε αρνηθεί να του παραδώσει. «Ο Σαμαράς, όπως ο Τραμπ και ο Μπολσονάρο, δεν με υποδέχτηκε. Θα είπε ο Σαμαράς: δεν υποδέχομαι αυτόν το Αριστερό, τον κομμουνιστή, εγώ ο εθνικόφρων» ανέφερε σκωπτικά ο Αλ. Τσίπρας.

Στην εκπομπή Krima της Zoe Pre.https://t.co/a98CIjtxjt pic.twitter.com/dbqLTnMYqQ — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) April 26, 2023



Στο ερώτημα αν ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ είναι ένα κόμμα μόνο για τους εργαζόμενους και όχι για τον επιχειρηματικό κόσμο, ο κ. Τσίπρας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι ένα λαϊκό κόμμα, που δεν εχθρεύεται το επιχειρείν, αλλά εχθρεύεται την αδικία. «Έχουμε θέμα με την αισχροκέρδεια, με τη φοροδιαφυγή, με τη φοροαποφυγή. Όταν κάποιος παρανόμως κερδίζει, κάποιοι αδίκως χάνουν. Και συνήθως είναι οι λίγοι αυτοί που παρανόμως κερδίζουν και πολλοί αυτοί που αδίκως χάνουν» ανέφερε, ενώ για τις επικρίσεις που δέχεται για την μεσαία τάξη υπογράμμισε ότι «ξεχνούν ότι ήμασταν σε μνημόνια και έπρεπε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Προφανώς έγιναν και αδικίες, τις οποίες αισθανόμαστε την ανάγκη να αποκαταστήσουμε για αυτό έχουμε ρίξει πολύ μεγάλος βάρος στο πώς θα ενταχθεί στο πρόγραμμά μας όχι μόνο οι αδύναμοι αλλά και η μεσαία τάξη».



Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης και των υψηλών ενοικίων, που είναι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, ξεδιπλώνοντας το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για έλεγχο στο airbnb, για τη δημιουργία “τράπεζας στέγης” από αναξιοποίητα ακίνητα του δημοσίου και ιδιωτών, με κίνητρα για τους ιδιοκτήτες όπως η ενεργειακή αναβάθμιση και η ανακαίνιση του σπιτιού τους, με την προϋπόθεση να προσφέρονται με φθηνό ενοίκιο, και για διπλασιασμό του επιδόματος ενοικίου.



Για το πώς βλέπει το ζήτημα της ασφάλειας, ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η ασφάλεια έχει να κάνει με τη δουλειά, με τη σύνταξη, με την περίθαλψη, με τις μεταφορές, με την έμφυλη βία, με μια αστυνομία που να αντιμετωπίζει το έγκλημα και όχι που θα συνεργάζεται με το έγκλημα, όπως γίνεται με την Greek Mafia, με ένα κράτος δίπλα στον πολίτη για τις ανάγκες του και όχι αναξιοκρατικό και ρουσφετολογικό. «Αν έχεις μια αναπηρία να μπορείς να περπατήσεις με ασφάλεια στο πεζοδρόμιο ή να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να σε φροντίσει ανεξάρτητα αν έχεις την οικονομική δυνατότητα» ανέφερε ο κ. Τσίπρας και τόνισε ότι «το θέμα πια δεν είναι αν θα μείνουμε Ευρώπη, αλλά αν θα γίνουμε Ευρώπη σε αυτά τα απλά καθημερινά πράγματα».



Εκτενής ήταν η συζήτηση για τα ζητήματα της έμφυλης βίας. Ο κ. Τσίπρας σημείωσε την ανάγκη να δημιουργηθούν όροι τέτοιοι ώστε τα θύματα να αισθάνονται την ασφάλεια να καταγγείλουν τους θύτες. «Εμείς το ξεκινήσαμε ως κυβέρνηση φτιάχνοντας τότε υπηρεσίες μέσα στα αστυνομικά τμήματα για να μπορούν οι γυναίκες να καταγγέλλουν την έμφυλη βία» υπενθύμισε. Ο κ. Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εμπεδωθεί μια άλλη κουλτούρα μέσα στην κοινωνία, στην σημασία διαπαιδαγώγησης των παιδιών και ιδίως των αγοριών στις αξίες του σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. «Θέλει πολλή δουλειά στην καθημερινότητα, στα σχολεία, στα μέσα ενημέρωσης, στα κανάλια του youtube».



Συζήτηση έγινε επίσης για το ζήτημα του διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας. Ο κ. Τσίπρας τόνισε την ανάγκη αμοιβαίων υποχωρήσεων και συναινέσεων και αναφέρθηκε στα βήματα που έγιναν υπό την δική του διακυβέρνηση για μια συμφωνία, η οποία δεν τελεσφόρησε γιατί όπως είπε ο κ. Τσίπρας «ήταν σε κακό timing, σε προεκλογική περίοδο και η ‘Δεξιά του Κυρίου’ δεν μας άφησε να το κάνουμε», αλλά σημείωσε ότι μπορεί να αποτελέσει παρακαταθήκη για το μέλλον.



Στην συνέχεια, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική και τις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. «Δεν ήταν μικρά και λίγα αυτά που κάναμε» ανέφερε για την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. «Κάναμε το σύμφωνο συμβίωσης, κάναμε την ταυτότητα φύλου, και μάλιστα τότε φάγαμε πολύ ξύλο. Ήταν τότε που ο Μητσοτάκης έλεγε για τον εξωγήινο στον Υμηττό» ανέφερε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι «Ήρθε η ώρα να γίνει και έχουμε δεσμευτεί ότι θα φέρουμε τον γάμο και την τεκνοθεσία για τα ομόφυλα ζευγάρια». Στο σημείο αυτό, στον κ. Τσίπρα τέθηκε το ερώτημα για την στάση του κ. Κουτσούμπα στο συγκεκριμένο ζήτημα, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για την αρνητική στάση του ΚΚΕ στο σύμφωνο συμβίωσης απάντησε ότι «είμαστε και κατά του γάμου». Ο κ. Τσίπρας απάντησε ότι «δεν έχει να κάνει την προσωπική σου επιλογή, έχει να κάνει με την δυνατότητα από την πολιτεία σε κάποιον να επιλέξει να μην παντρευτεί, όπως εγώ, που επέλεξα να κάνω σύμφωνο συμβίωσης, αλλά είχα τη δυνατότητα να παντρευτώ με παπά και με κουμπάρο στην εκκλησία ή στο δημαρχείο. Το θέμα είναι να έχουν τη δυνατότητα από την πολιτεία τα ομόφυλα ζευγάρια να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα υπόλοιπα ζευγάρια. Αυτό σημαίνει ίσα δικαιώματα, αυτό σημαίνει δικαιοσύνη. Ήταν λάθος απάντηση αυτή του κ. Κουτσούμπα» είπε ο κ. Τσίπρας και έκλεισε λέγοντας χιουμοριστικά «Αλλά αυτοί είστε...».



Για την κακή κατάσταση του πλουραλισμού στην ενημέρωση ο κ. Τσίπρας είπε ότι «τα Μέσα ενημέρωσης είχαν συνηθίσει για 30 χρόνια αυτό το αλισβερίσι με τις κυβερνήσεις και εμείς αυτό το κόψαμε. Είπαμε ‘εμείς δεν γουστάρουμε’. Το αποτέλεσμα είναι να έχουν μια πάρα πολύ αρνητική στάση και σε θέματα που δεν θα έπρεπε να έχουν απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Το κανονικό είναι μια κυβέρνηση να μην κάνει χατίρια και τα μέσα ενημέρωσης να είναι σκληρά απέναντι σε όλες τις κυβερνήσεις, όχι μόνο σε εμάς. Μου λένε πολλοί ‘σου φέρονται επιθετικά όταν δίνεις συνέντευξη’. Μα έτσι πρέπει να γίνεται. Το άλλο είναι το πρόβλημα. Να πάει και να του λένε τι καλός που είναι και αν τρώει ντολμαδάκια».



Για την αντιπαράθεση ιδιωτικού – δημόσιου και την μέχρι πρότινος κυρίαρχη αντίληψη ότι είναι καλύτερο το ιδιωτικό, ο κ. Τσίπρας παρατήρησε ότι «έχει αρχίσει να αλλάζει αυτό σιγά σιγά. Η περίοδος της πανδημίας έπαιξε ρόλο. Φτωχοί και πλούσιοι έτρεχαν όλοι στα δημόσια νοσοκομεία. Επίσης, αν δεν υπήρχαν τα κράτη να στηρίξουν την οικονομία, θα είχε καταρρεύσει» και πρόσθεσε ότι «υπάρχει μετατόπιση από την ιδεολογική ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού. Δεν μπορεί το νερό να είναι αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Δεν μπορεί στον σιδηρόδρομο οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια να μην είναι σε κρατικό έλεγχο».



Σε ερώτηση για το αν υπάρχει οικογενειοκρατία στην Ελλάδα, ο κ. Τσίπρας σχολίασε σκωπτικά ότι «Αυτό δεν αφορά την Ελλάδα. Αυτό αφορά τις χώρες που έχουν βασιλεία. Εδώ έχουμε πρίγκιπες».



Ο κ. Τσίπρας στη συνέχεια κάλεσε τους νέους ανθρώπους να πάνε να ψηφίσουν και να ψηφίσουν ότι θέλουν. «Αν πάει στην κάλπη ο νέος θα είναι άλλο το αποτέλεσμα. Αν κάτσει σπίτι του θα επιβεβαιώσει αυτό που θέλουν να περάσουν τα ΜΜΕ στο κοινό το οποίο απευθύνονται. Αν πάει αυτό το κοινό θα είναι άλλο το αποτέλεσμα. Αν πάει το κοινό που ενημερώνεται από το διαδίκτυο θα είναι άλλο το αποτέλεσμα. Να δείξουμε μέσα από την ψήφο μας ότι τη δύναμη δεν την έχουν αυτοί που έχουν τα χρήματα να έχουν ισχυρά μέσα, την δύναμη την έχουν οι πολίτες» ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι «Αυτό που θα πονέσει το κατεστημένο είναι να ηττηθεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση θα ηττηθεί μόνο αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές».





Για την προσπάθεια της ΝΔ να περάσει την αντίληψη ότι «Όλοι είμαστε ίδιοι» ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδείξει ότι αυτή είναι καλή και λέει ‘Εντάξει εμείς δεν είμαστε καλοί, δεν είμαστε έντιμοι, αλλά όλοι ανέντιμοι είναι. Και δεν αλλάζει τίποτα μέσα από την πολιτική’. Ε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι!» και τόνισε «Εμείς νιώθουμε τα προβλήματα των ανθρώπων και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καλυτερεύσουμε τη ζωή τους».



Ο κ. Τσίπρας ρωτήθηκε για την μουσική που ακούει δηλώντας προτίμηση στην έντεχνη ελληνική μουσική, τη jazz και την ethnic. «Μου αρέσει ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου και ο Σωκράτης Μάλαμας. Όταν ήμουν έφηβος είχα τρέλα με τους Dire Straits. Μετά ήρθε η εποχή που άκουγα U2. Ο ένας γιος μου βάζει τη δική του ταυτότητα στο κινητό μου και βάζει διάφορους ράπερς που δεν τους ξέρω». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αγάπη του για τον κινηματογράφο, για το γεγονός ότι βλέπει ταινίες στις πλατφόρμες Cinobo και Netflix, ενώ θυμήθηκε ότι υπήρχε περίοδος στο παρελθόν που κάθε Οκτώβρη επισκεπτόταν το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Για τις δραστηριότητές του στον ελεύθερό του χρόνο, ο κ. Τσίπρας είπε ότι συνηθίζει να παίζει μπάσκετ με τα παιδιά του, να πηγαίνει θέατρο και σινεμά, καμιά φορά στο γήπεδο, να βρίσκεται με φίλους και η χειμερινή κολύμβηση.



Τέλος, ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες στον δρόμο προς τις εκλογές της 21ης Μαΐου «να μην πιστέψουν τίποτα από όσα θα δουν σε σχέση με το ότι κάποιοι θα προδικάσουν το αποτέλεσμα και θα κάνουν προβοκάτσιες. Είναι μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση και η ψήφος δεν θα είναι χαλαρή, καθώς θα κρίνουν ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη ημέρα». Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες «να δώσουμε την ευκαιρία να πάει αλλιώς η ζωή μας, γιατί ζήσαμε πολύ δύσκολα αυτά τα 4 χρόνια, κυρίως γιατί υπήρξαν επιλογές που διεύρυναν πάρα πολύ τις ανισότητες και η αδικία».

