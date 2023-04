Κόσμος

Παρίσι: Νεκροί άστεγοι που χτυπήθηκαν από το μετρό

Τραγικό τέλος για ένα ζευγάρι άστεγων. Σε σοκ ο οδηγός του μετρό.

Δύο άστεγοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε αφού χτυπήθηκαν από τρένο του μετρό στο Παρίσι, ανακοίνωσαν η πυροσβεστική υπηρεσία, η αρχή συγκοινωνιών του Παρισιού RATP και πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

Γύρω στις 00:45 τοπική ώρα (01:45 ώρα Ελλάδος) στον σταθμό του μετρό Γκετέ (Gaite) στο 14ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, "δύο άνθρωποι κατέβηκαν εκούσια στις ράγες και χτυπήθηκαν από τον συρμό που εισερχόταν στον σταθμό", αναφέρει η RATP σε ανακοίνωσή της.

"Η αστυνομία άρχισε έρευνα για να διευκρινίσει τις ακριβείς συνθήκες αυτής της τραγωδίας", προσθέτει.

"Πρόκειται για δύο ανθρώπους με προφίλ αστέγου", δήλωσε πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

Τέσσερις "αυτόπτες μάρτυρες που είχαν σοκαριστεί" από το δυστύχημα, το οποίο έγινε στην γραμμή 13 του παρισινού μετρό, έλαβαν φροντίδα από τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

"Τη φροντίδα του οδηγού, ο οποίος ήταν σοκαρισμένος, ανέλαβαν η διοίκηση και οι πυροσβέστες. Τα τεστ για κατανάλωση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών ουσιών στα οποία υποβλήθηκε βγήκαν αρνητικά", διευκρίνισε η RATP, προσθέτοντας ότι "αμέσως κινητοποιήθηκε" μονάδα υποστήριξης θυμάτων.

