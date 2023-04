Εκλογές - Μητσοτάκης: Το δίλημμα είναι σταθερότητα ή μπάχαλο

Πολιτική

Στην Καβάλα βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για "βέρτιγκο παλινωδιών" από την αντιπολίτευση.

"Το δίλημμα των εκλογών δεν είναι μόνο μπροστά ή πίσω, είναι σταθερότητα ή μπάχαλο", είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες της Ελευθερούπολης Καβάλας, και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ότι βρίσκεται σε "βέρτιγκο παλινωδιών", ενώ για το σχέδιο "Δήμητρα", επισήμανε ότι "αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνο θα μπορούσε να ήταν γελοίο".

"Ακούω την αντιπολίτευση να βρίσκεται σ' ένα "βέρτιγκο παλινωδιών". Στην αρχή άφηναν υπονοούμενα για κυβερνήσεις ηττημένων. Τώρα μιλάνε για κυβερνήσεις, λέει, ανοχής. Αν μας λείπουν, λέει, 10 - 15 βουλευτές, είπε ο κ. Τσίπρας, ε, δεν πειράζει θα βάλει πλάτη το ΜέΡΑ 25 και ποιος; Και το ΚΚΕ!", τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: "Η "Δήμητρα", αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνο, θα ήταν γελοίο. Γιατί επανήλθε αυτή η συζήτηση στο προσκήνιο; Επειδή αυτοί οι οποίοι οραματίζονται την κυβέρνηση των ηττημένων ξέρουν πολύ καλά ότι χρειάζονται τον κ. Βαρουφάκη, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να βγουν οι αριθμοί. Είναι ο ίδιος ο κ. Βαρουφάκης ο οποίος φροντίζει να μας θυμίζει τι ακριβώς έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2015. Μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό το οποίο έγινε. Τους συνταξιούχους δεν χρειάζεται να το πω. Διότι, θυμάστε, όταν περιμένατε στις ουρές για να πάρετε τα 60 ευρώ, και πως η χώρα έφτασε στο χείλος του γκρεμού. Μην τους αφήσουμε να ξανακάνουν τα ίδια. Ο μόνος τρόπος να αποτρέψουμε αυτό το μακρινό σενάριο είναι με το να είναι ισχυρή η Νέα Δημοκρατία στην κάλπη της 21ης Μαΐου.

'Αρα το δίλημμα, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο μπροστά ή πίσω. Είναι να το πω πολύ απλά, όπως θα το λέγατε στο καφενείο, σταθερότητα ή μπάχαλο. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση σήμερα για κυβερνήσεις εκτός από αυτήν της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα υπόλοιπα εγώ τα ακούω βερεσέ, είναι συζητήσεις οι οποίες γίνονται μέσα σε κλειστά δωμάτια. Το μόνο το οποίο θα οδηγούσαν θα ήταν σε μία παρατεταμένη αστάθεια και σε μία ακυβερνησία την οποία η χώρα σήμερα δεν χρειάζεται.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε όσους αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις και σημείωσε: "Επειδή πολλά ακούω από κάποιους οι οποίοι τελευταία μέσα στον πανικό τους θέλουν να αμφισβητήσουν τις δημοσκοπήσεις, εγώ τους απαντώ: όπου κι αν πάω στην πατρίδα δεν χρειάζεται να κάνω καμία δημοσκόπηση. Βλέπετε τον κόσμο ο οποίος είναι σήμερα εδώ. Παντού ο κόσμος βγαίνει και προσέρχεται στις συγκεντρώσεις μας. Μας στηρίζει. Εσείς είστε η καλύτερη δημοσκόπηση και η καλύτερη απάντηση σε όσους αμφισβητούν ότι Νέα Δημοκρατία έχει δυναμική μεγάλης νίκης σε αυτή την εκλογή.

Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε ιδιαίτερα στους νέους και τους κάλεσε στις εκλογές της 21ης Μαΐου να επιλέξουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που εγγυάται, όπως είπε, καλύτερες δουλειές, σπίτια και προκοπή και όχι "εκείνους που ντρέπονται για το παρελθόν τους και δεν έχουν να πουν τίποτα για το μέλλον των νέων".

Για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπότιτλοι ένας αναπτυξιακός άνεμος και τόνισε πώς μόνο για αποζημιώσεις από ζημιές που υπέστησαν καλλιέργειες τους το τελευταίο διάστημα δόθηκαν στην περιοχή περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ.

Τον πρωθυπουργό, στην πλατεία έξω από το Δημαρχείο, υποδέχτηκαν ο δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης και κάτοικοι της Ελευθερούπολης.

Παρόντες ήταν ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Καβάλας μακάριος Λαζαρίδης και υποψήφιοι βουλευτές από την Καβάλα και τη Δράμα.

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελευθερούπολη έχει ως εξης:

"Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, φίλες και φίλοι, κύριοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ γι' αυτή την πολύ θερμή υποδοχή, για ακόμα μία φορά στον Δήμο σας, εδώ στο Παγγαίο.

Η αλήθεια είναι ότι το έχω γούρι να περνάω από τα μέρη σας πριν από κάθε σημαντική εκλογική αναμέτρηση. Το έκανα και όταν διεκδικούσα την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας το 2015. Το έκανα και όταν διεκδικούσαμε την Πρωθυπουργία το 2019, το κάνω και τώρα και είμαι απολύτως σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο: η Νέα Δημοκρατία θα είναι η μεγάλη νικήτρια των εκλογών της 21ης Μαΐου.

Επειδή πολλά ακούω από κάποιους, οι οποίοι τελευταία μέσα στον πανικό τους θέλουν να αμφισβητήσουν τις δημοσκοπήσεις, εγώ τους απαντώ: όπου κι αν πάω στην πατρίδα, δε χρειάζεται να κάνω καμία δημοσκόπηση. Βλέπετε τον κόσμο ο οποίος είναι σήμερα εδώ, παντού ο κόσμος βγαίνει και προσέρχεται στις συγκεντρώσεις μας. Μας στηρίζει.

Εσείς είστε η καλύτερη δημοσκόπηση και η καλύτερη απάντηση σε όσους αμφισβητούν, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δυναμική μεγάλης νίκης σε αυτή την εκλογή, η οποία θα διεξαχθεί σε κάτι παραπάνω από τρεις εβδομάδες από τώρα. Μία εξαιρετικά κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Θα μου πείτε, δεν είναι όλες οι εκλογές κρίσιμες; Ναι, αλλά θα σας έλεγα ότι αυτή έχει κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για τον απλούστατο λόγο ότι αυτά τα τέσσερα χρόνια, από τότε που μας εμπιστευτήκατε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου, έχουμε καταφέρει κι έχουμε πετύχει πολλά μαζί. Σε εθνικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Και αυτή η πορεία σταθερότητας και προκοπής, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διαταραχθεί. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα και γι΄ αυτό και οι πολίτες θα εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Για να προχωρήσουμε μπροστά και να μη γυρίσουμε πίσω.

Θυμάστε ότι όταν είχα έρθει να σας μιλήσω πριν από τέσσερα χρόνια, είχα αναλάβει απέναντί σας ορισμένες απλές δεσμεύσεις. Σας είχα πει ότι θέλω να μειώσω τους φόρους και μείωσα τους φόρους και τις εισφορές. Σας είχα πει ότι θέλω να δημιουργήσω πολλές νέες θέσεις εργασίας και να προσελκύσω πολλές επενδύσεις και να ξεκλειδώσω, αγαπητέ μου Δήμαρχε, την αναπτυξιακή δυναμική κάθε γωνιάς της Ελλάδος. Ήδη, βλέπετε, εδώ, στη δική σας Περιφερειακή Ενότητα αλλά και στο δικό σας Δήμο, πνέει ένας καινούργιος αναπτυξιακός αέρας. Προσελκύουμε επενδύσεις. Στηρίζουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' και Β' βαθμού με πρωτοφανή χρηματοδοτικά εργαλεία.

Πότε, αλήθεια, είχε δει η Τοπική Αυτοδιοίκηση τόσους πόρους για σημαντικά έργα υποδομής; Εδώ, ας πούμε, έχετε πολλά ζητήματα που αφορούν την αγροτική σας οδοποιία, τη στήριξη των αγροτών, τα αρδευτικά δίκτυα. Όλα αυτά έγιναν πράξη από αυτή την Κυβέρνηση.

Έγιναν πράξη, φίλες και φίλοι, επειδή ακριβώς μπορέσαμε και ανατάξαμε αυτή την πορεία φθοράς της οικονομίας και βάλαμε τα δημόσια οικονομικά και την οικονομία συνολικά σε μια διαφορετική αναπτυξιακή τροχιά. Όσο η οικονομία αναπτύσσεται και όσο προσελκύει επενδύσεις, θα μπορούμε να δημιουργούμε περισσότερες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, αλλά θα έχουμε και πόρους διαθέσιμους για να μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνική μας πολιτική αλλά και τον πρωτογενή τομέα.

Να αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο: αν δεν κάνω λάθος, οι συνολικές αποζημιώσεις που δόθηκαν, εδώ, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας συνολικά μετά τις πρόσφατες καταστροφές, ξεπέρασαν τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Δόθηκαν με μεγάλη ταχύτητα. Δόθηκαν από τον ΕΛΓΑ, αλλά ο ΕΛΓΑ στο ένα δισεκατομμύριο των συνολικών αποζημιώσεων που πληρώθηκαν σε όλη τη χώρα αυτή την τριετία, εισέφερε μόνο τα 500 εκατομμύρια. Τα άλλα 500 εκατομμύρια, για να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, είναι χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού. Είναι δηλαδή το απόθεμα των πλεονασμάτων που δημιουργεί η ανάπτυξη, το οποίο μπορεί πια και επιστρέφει σε αυτούς που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Και το ίδιο κάναμε και την εποχή της πανδημίας, το ίδιο κάναμε και για την στήριξη κατά της ακρίβειας, της εισαγόμενης ακρίβειας. Όλα αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας συνετής οικονομικής πολιτικής, η οποία έχει φέρει την οικονομία μας να αναπτύσσεται με ρυθμό διπλάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις καλύτερες μέρες -θέλω να το τονίσω αυτό- να είναι ακόμα μπροστά μας.

Εγώ δεν θέλω να μιλήσω πολύ ούτε για τους αντιπάλους μας, ούτε πολύ για το παρελθόν. Ξέρετε τι έχουμε κάνει αυτά τα τέσσερα χρόνια. Οι πολίτες θυμούνται καλά τι έκανε η προηγούμενη Κυβέρνηση, την προηγούμενη τετραετία. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να αναφερθώ πολύ εκτενώς και να κάνω τις συγκρίσεις. Οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς και τι μπορούν ή μάλλον τι δεν μπορούν να κάνουν οι προηγούμενοι.

Χθες είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω το πρόγραμμα και το όραμά μας για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας. Για μια Ελλάδα αναπτυξιακή, πράσινη, δίκαιη, που θα στηρίζει τον πρωτογενή τομέα, που θα δίνει έμφαση στην κοινωνική συνοχή. Αλλά και μια Ελλάδα ισχυρή, η οποία θα υπερασπίζεται τα εθνικά μας δίκαια και θα μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αρθρώνει μια ισχυρή φωνή παντού, από την Ουάσιγκτον μέχρι τις Βρυξέλλες. Μια Ελλάδα η οποία μετράει, μια Ελλάδα την οποία σέβονται όλες και όλοι, φίλοι και εχθροί.

Μια Ελλάδα η οποία θα μπορεί να πληρώνει καλύτερους μισθούς. Δέσμευσή μου, αύξηση των μισθών 25% μέσα στην επόμενη τετραετία. Και ο κατώτατος μισθός να πάει κατ' ελάχιστον στα 950 ευρώ. Και πολλά άλλα τα οποία είχαμε την ευκαιρία να ανακοινώσουμε χθες, συνθέτουν ουσιαστικά ένα συνεκτικό πρόγραμμα για την Ελλάδα του μέλλοντος. Για μια Ελλάδα στην οποία κανείς δεν θα μείνει πίσω. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε πάει σε όλες τις Περιφέρειες και έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά, περιφερειακά, αναπτυξιακά προγράμματα. Το κάναμε κι εδώ για τη δική σας Περιφέρεια, σε συνεννόηση με την περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και με τους δημάρχους. Έχουμε συγκεκριμένα αναπτυξιακά σχέδια. Έχουμε ένα πλάνο για το που θέλουμε να πάμε την πατρίδα μας. Και αναρωτιέμαι: Σήμερα υπάρχει στη χώρα άλλη πειστική πρόταση διακυβέρνησης εκτός από αυτή την οποία προτάσσει η Νέα Δημοκρατία;

Ακούω την αντιπολίτευση να βρίσκεται σ' ένα «βέρτιγκο παλινωδιών». Στην αρχή άφηναν υπονοούμενα για κυβερνήσεις ηττημένων. Τώρα μιλάνε για κυβερνήσεις -λέει- ανοχής. «Αν μας λείπουν -λέει- 10 -15 βουλευτές», είπε ο κ. Τσίπρας, «δεν πειράζει, θα βάλει πλάτη -λέει- το ΜέΡΑ25 και ποιος; Και το Κομμουνιστικό Κόμμα».

Η «Δήμητρα» αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνο, θα ήταν γελοίο. Γιατί επανήλθε αυτή η συζήτηση στο προσκήνιο, φίλες και φίλοι; Επειδή αυτοί οι οποίοι οραματίζονται την κυβέρνηση των ηττημένων, ξέρουν πολύ καλά ότι χρειάζονται τον κ. Βαρουφάκη, διότι αλλιώς δεν μπορούν να βγουν οι αριθμοί για μία τέτοια κυβέρνηση. Και είναι ο ίδιος ο κ. Βαρουφάκης, ο οποίος φροντίζει να μας θυμίζει τι ακριβώς έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2015. Μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό το οποίο έγινε. Στους συνταξιούχους δεν χρειάζεται να το πω. Διότι θυμάστε όταν περιμένατε στις ουρές για να πάρετε τα 60 ευρώ και πώς η χώρα έφτασε στο χείλος του γκρεμού.

Μην τους αφήσουμε να ξανακάνουν τα ίδια. Ο μόνος τρόπος να αποτρέψουμε αυτό το μακρινό σενάριο, είναι με το να είναι ισχυρή η Νέα Δημοκρατία στην κάλπη της 21ης Μαΐου. 'Αρα, το δίλημμα, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο μπροστά ή πίσω. Είναι, για να το πω πολύ απλά, όπως θα το λέγατε στο καφενείο: Σταθερότητα ή μπάχαλο.

Δεν υπάρχει άλλη πρόταση σήμερα διακυβέρνησης. Εκτός από αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα υπόλοιπα εγώ τα ακούω «βερεσέ». Είναι συζητήσεις οι οποίες γίνονται μέσα σε κλειστά δωμάτια. Στο μόνο που θα οδηγούσαν θα ήταν σε μια παρατεταμένη αστάθεια και σε μία ακυβερνησία την οποία η χώρα σήμερα δεν χρειάζεται.

Στη γειτονική Βουλγαρία, έχουν κάνει πέντε εκλογές. Με απλή αναλογική, προσέξτε. Πέντε εκλογές με απλή αναλογική, Κυβέρνηση δεν έχουν ακόμα. Πάνε αισίως για έκτη κάλπη, πάλι με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και αναρωτιέμαι: Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που χρειάζεται σταθερό χέρι στο τιμόνι της χώρας, αυτό χρειαζόμαστε σήμερα; Ή χρειαζόμαστε τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη που εμπνέει μία κυβέρνηση και μία παράταξη η οποία, εν πάση περιπτώσει, διαχειρίστηκε πολλές κρίσεις με απόλυτη επάρκεια.

Διότι αν είμαι υπερήφανος για δύο πράγματα -και μπορώ σήμερα να σας κοιτάξω στα μάτια- είναι ότι πρώτον, ναι, μας έτυχαν πάρα πολλά, αλλά κρατήσαμε το σκάφος της χώρας ασφαλές, αντιμετωπίσαμε πολλές κρίσεις και βγάλαμε την Ελλάδα πιο δυνατή. Δεν τα περιμέναμε πολλά αυτά τα οποία μας έτυχαν, αλλά τα αντιμετωπίσαμε. Και το δεύτερο είναι ότι παρά τις δυσκολίες, ναι, τηρήσαμε όλες τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και μπορούμε σήμερα να σας κοιτάμε στα μάτια και να σας λέμε, «ελάτε να υπογράψουμε τη νέα συμφωνία αλήθειας». Αυτά τα οποία θα κάνουμε την επόμενη τετραετία.

Οι πολίτες θα μας πιστέψουν ότι θα τα κάνουμε, για τον απλούστατο λόγο ότι κάναμε αυτά τα οποία τους είχαμε πει το 2019. 'Αλλοι έταζαν ότι θα σκίσουν τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο και τελικά μας οδήγησαν σε τρίτο μνημόνιο και μας φόρτωσαν 100 δισεκατομμύρια στην πλάτη. Από μένα, φίλες και φίλοι, δε θα ακούσετε ποτέ πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο και είναι πάντα ελκυστικό, ξέρετε, σε μία προεκλογική περίοδο πάντα μερικές φορές είναι και κάποιοι συνεργάτες που μου λένε: «πες και μια κουβέντα παραπάνω, δεν πειράζει, εκλογές έχουμε». Η απάντηση είναι: «αποκλείεται να το κάνω». Έχουμε χτίσει μία σχέση εμπιστοσύνης, την οποία δεν πρόκειται ποτέ να διαπραγματευτώ. Από μένα θα ακούτε μόνο την αλήθεια.

Επομένως, θέλω να σας ζητήσω σε αυτή την όμορφη μάχη η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, στις τρεις εβδομάδες και κάτι, οι οποίες ουσιαστικά απομένουν μέχρι τις εκλογές της 21ης Μαΐου, να βάλετε όλοι πλάτη. Αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε όλοι μαζί. Δεν την κερδίζουμε μόνο εμείς, οι Υπουργοί μας, τα στελέχη μας, οι υποψήφιοι βουλευτές. Ο καθένας και η καθεμία από σας, μπορείτε να κάνετε το κάτι παραπάνω. Και αξίζει να το κάνετε, φίλες και φίλοι. Αξίζει να το κάνετε, διότι όλα αυτά τα οποία πετύχαμε αυτά τα τέσσερα χρόνια, σας διαβεβαιώνω δεν ήταν καθόλου αυτονόητα, ήταν δύσκολα και θα είναι πραγματικά κρίμα εάν σήμερα κλωτσήσουμε την καρδάρα με το γάλα και τα αφήσουμε όλα αυτά τα οποία πετύχαμε να πάνε στράφι.

Επειδή έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό, έχω εμπιστοσύνη στην κρίση των Ελλήνων, γνωρίζω πολύ καλά ότι όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή και βρεθούν οι πολίτες και ειδικά αυτοί που μπορεί να μην έχουν ακόμα αποφασίσει, αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις ακόμα ως αναποφάσιστοι, βρεθούν αντιμέτωποι με την ευθύνη της επιλογής τους, θα επιλέξουν τελικά τη σταθερότητα, την πρόοδο, την ανάπτυξη και όχι την οπισθοδρόμηση, την αστάθεια και τις παλινωδίες.

Αυτή είναι η επιλογή την οποία θα κάνουν. Θα είμαστε οι μεγάλοι νικητές στη μάχη της 21ης Μαΐου. Αυτή η μάχη είναι η κρίσιμη. Ακούω αρκετούς να λένε: «Ξέρετε, επειδή θα υπάρχει και δεύτερη κάλπη -που είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο- η κάλπη η πρώτη δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία». Και τους λέω: «κάνετε μεγάλο λάθος. Η πρώτη κάλπη είναι η σημαντική». Το βράδυ της 21ης Μαΐου, θα ξέρουμε ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη μέρα και ποιος θα είναι Πρωθυπουργός για την επόμενη τετραετία.

Στηρίζομαι σε εσάς, στην καθεμία και στον καθένα. Και στα έμπειρα στελέχη μας και στους νέους φίλους μας. Γιατί έχουμε και πολλούς συμπολίτες μας -τους συναντώ, όπου πηγαίνω- που μου λένε ότι «θα σε ψηφίσω για πρώτη φορά. Δεν το έκανα το '19 αλλά τώρα πείστηκα ότι υπάρχει κυβερνητική επάρκεια που μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη βαριά ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου».

Απευθύνομαι ειδικά και στα νέα παιδιά. Βλέπω και αρκετούς νέους ανάμεσά μας. Τα παιδιά τα οποία θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Να σκεφτείτε λίγο, να πάρετε το μέλλον, το δικό σας, στα χέρια σας. Να σκεφτείτε λίγο, ποιο είναι το κόμμα το οποίο μπορεί να σας εξασφαλίσει καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη κατάρτιση, καλύτερες δουλειές, την επόμενη μέρα σπίτι. Εμείς είμαστε αυτοί που δρομολογήσαμε το πρόγραμμα «Σπίτι μου», για τους νέους από 25 έως 39 ετών για να μπορέσουν, επιτέλους, να έχουν καλύτερη δυνατότητα να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Αυτά να δουν. Να αφήσουν στην άκρη τους λαϊκισμούς, τις τοξικότητες, τις αντιπαραθέσεις. Ξέρετε, διχάζουν και επενδύουν στην πόλωση αυτοί οι οποίοι ντρέπονται για το παρελθόν τους και δεν έχουν να πουν τίποτα απολύτως για το δικό σας μέλλον.

Αυτά είναι τα πολιτικά κόμματα τα οποία θα επενδύσουν τελικά σε μια τοξικότητα και σε μια πόλωση. Δεν την χρειαζόμαστε. Εγώ θέλω πάντα να μιλάω για το μέλλον, για αυτά τα οποία έχουμε κάνει ως διαπιστευτήριο αξιοπιστίας για αυτά τα οποία θα κάνουμε.

Έτσι θα πορευτούμε, λοιπόν. Έχουμε και εδώ, στην Περιφερειακή μας Ενότητα, ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο. Θέλω να ζητήσω από όλες και από όλους: βάλτε πλάτη. Θα το κάνετε είμαι σίγουρος. Για να ξαναέρθω εδώ στο Δήμο σας, ως μεγάλος νικητής, για μια ακόμα τετραετία προόδου, ανάπτυξης και σταθερότητας.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή υποδοχή. Καλή δύναμη και καλό αγώνα".





