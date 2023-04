Αθλητικά

Πέθανε ο Νίκος Τσαρούχας

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Άρη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ, Νίκος Τσαρούχας. Πότε θα γίνει η κηδεία του.

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Άρη, καθώς σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ, Νίκος Τσαρούχας. Ο εκλιπών είχε διατελέσει πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης κατά τις περιόδους 1992-93 και 2002-03 ενώ ήταν ενεργός γενικότερα στα κοινά όλου του συλλόγου για πολλά χρόνια.

Την είδηση του θανάτου του Νίκου Τσαρούχα, μετέφερε μέσω μηνύματος στα Social Media ο γιος του, Δημήτρης, με την παρακάτω ανάρτηση:

«Ήρθες στην ζωή πριν 89 χρόνια, παιδί πολύτεκνης οικογένειας, διωγμένος μετά τον εμφύλιο από την Λεπτοκαρυά Πιερίας. Δούλεψες πολύ… κατάφερες τα μέγιστα. Ένα μικρό μαγειρείο το έκανες σήμα κατατεθέν της πόλης μας Εστιατόριο-Πατσατζίδικο ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ. Ασχολήθηκες με την κατασκευή χτίζοντας πάνω από 30 οικοδομές. Έθεσες τον εαυτό σου στην υπηρεσία του αθλητισμού, της ενασχόλησης με τα κοινά. Έκανες το όνομά μας σεβαστό και πολύτιμο με την ευγενική σου παρουσία. Και πάνω απ’ όλα δημιούργησες μια οικογένεια με την μητέρα μας Χάρη, όπως την έλεγες, με τρία παιδιά τη Ζωή, την Ειρήνη και τον Δημήτριο. Γνώρισες 7 εγγόνια (Βάλια, Νίκος, Μυρσίνη, Νίκη, Χαρά, Χρυσή και Νίκος) και 3 δισέγγονα τη Ζωίτσα, τον Δημητράκη και την Ειρηνούλα. Ταλαιπωρήθηκες πολύ τα τελευταία 3 χρόνια με την υγεία σου και το μόνο που ήθελες και το ζητούσες κάθε μέρα “να γίνεις καλά”. Σήμερα έκλεισες έναν γεμάτο κύκλο ζωής και βρίσκεσαι μαζί με την αδικοχαμένη μητέρα μας στους ουρανούς. Καλό παράδεισο πατέρα δεν θα σε ξεχάσει ποτέ κανείς μας».

Η κηδεία του Νίκος Τσαρούχα θα τελεστεί το Σάββατο 29/4.

Άρης: Η ΠΑΕ για την απώλεια του Νίκου Τσαρούχα

Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης θέλησε να πει το δικό της «αντίο» στον Νίκο Τσαρούχα. Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ, σε δυο διαφορετικές περιόδους, έφυγε σήμερα (27/4) από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Άρης εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια του Νίκου Τσαρούχα. Η οικογένεια του Συλλόγου μας έγινε από σήμερα φτωχότερη, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ένας άνθρωπος με ανιδιοτελή, πολυετή και σημαντική προσφορά, στηρίζοντας τον Αρη σε δύσκολα χρόνια, αποτελώντας έναν από τους βασικούς οικονομικούς ‘’αιμοδότες’’.

Ο εκλιπών, που διετέλεσε πρόεδρος στην ΠΑΕ Αρης στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και του 2000, για πολλά χρόνια είχε ενεργό ρόλο στα κοινά της ομάδας μας, ενώ υπήρξε πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες της Βορείου Ελλάδας.

Η ΠΑΕ Αρης εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Νίκου Τσαρούχα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».

Αναφορικά με το αγωνιστικό κομμάτι, ημέρα ξεκούρασης και αποφόρτισης η σημερινή (27/4) για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Εξαίρεση αποτελούν ο Λούκας Ρουπ που προπονήθηκε μόνος του κι ο Μόουζες Οντουμπάτζιο που έκανε θεραπεία). Οι παίκτες του Απόστολου Τερζή θα προπονηθούν το απόγευμα της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις του Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου, σε μία μίνι προετοιμασία ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας (30/4, 20:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος της Super League.

