Άρης – Ολυμπιακός: Ευρωπαίος να γουστ…Αρης

Οι Θεσσαλονικείς εξασφάλισαν την ευρωπαϊκή τους παρουσία στην επόμενη σεζόν την ώρα που οι Πειραιώτες δείχνουν να τα έχουν παρατήσει.

Εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τα λάθη των αντιπάλων του, ο Άρης επικράτησε με 2-1 του Ολυμπιακού στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Απόστολου Τερζή, που ξέφυγε επτά βαθμούς από τον Βόλο στην πέμπτη θέση, έφτασε στη νίκη χάρη στο απευθείας κόρνερ (!) του Λουίς Πάλμα (36') και το γκολ του Μπριάν Νταμπό (65') σε κενή εστία. Για τους «ερυθρόλευκους», που κινδυνεύουν να χάσουν την τρίτη θέση, μείωσε με πέναλτι ο Σεντρίκ Μπακαμπού (70').

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό και τους φιλοξενούμενους να εμφανίζονται πιο απειλητικοί. Μόλις στο 3ο λεπτό, από σέντρα του Μάριου Βρουσάι, ο Μπακαμπού ανάγκασε με κεφαλιά τον Χουλιάν Κουέστα σε ενστικτώδη επέμβαση, με τον Γιώργο Μασούρα να αστοχεί στην επαναφορά. Δύο λεπτά αργότερα, το σουτ του Κώστα Φορτούνη έδιωξε σε κόρνερ στην αριστερή γωνία του ο Ισπανός τερματοφύλακας ενώ στο 11', στην πρώτη αξιόλογη φάση των γηπεδούχων, το μονοκόμματο δεξί σουτ του Βλάντιμιρ Νταρίντα πέρασε άουτ.

Από τη... μανούρα που έγινε στο 15ο λεπτό και στοίχισε μια κίτρινη κάρτα στον Αμπουμπακάρ Καμαρά, το παιχνίδι «χάλασε». Ένα σουτ του Μασούρα στο 20' πάνω στον Κουέστα, έπειτα από ωραία ενέργεια του δραστήριου Μπακαμπού, ήταν ό,τι καλύτερο μέχρι που φτάσαμε στο 35'. Ο Ουσεϊνού Μπα παραλίγο να βάλει αυτογκόλ, αλλά από το κόρνερ που ακολούθησε, ο Πάλμα με απευθείας εκτέλεση εξέθεσε τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη σημειώνοντας ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το δυνατό σουτ του Ματέο Γκαρσία, που εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Γιαν Εμβιλά, ωστόσο ο Πασχαλάκης μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Το δεύτερο μέρος άρχισε με νέα χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Μπα και Καμαρά διεκδίκησαν την μπάλα, ο εξερχόμενος Πασχαλάκης έδιωξε πάνω στον Πάλμα, αλλά ο Ονδουριανός άσος πλάσαρε από τα 35 μέτρα πάνω από την ανυπεράσπιστη εστία. Από εκεί και μετά, μέσω και των αλλαγών του Ζοσέ Ανιγκό, οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να πιέζουν.

Ανούσια, όμως... Οι «κίτρινοι» βρήκαν κενούς χώρους και τους αξιοποίησαν. Στο 65' ο Χουάν Ιτούρμπε βρήκε διάδρομο στα αριστερά, έκανε το γύρισμα, ο Μπα αντί να διώξει έστρωσε την μπάλα στον Νταμπό που σε κενή εστία κι εξ επαφής έκανε το 2-0. Δύο λεπτά αργότερα, όμως, ο Ολυμπιακός βρήκε την ευκαιρία να μπει ξανά στο ματς. Σε σέντρα του Θανάση Ανδρούτσου, η μπάλα βρήκε στο απλωμένο χέρι του Μπράντλεϊ Μαζικού. Πέναλτι που καταλόγισε ο Ντάνι Μακέλι με τη βοήθεια του VAR και μετέτρεψε σε γκολ ο Μπακαμπού στο 70' για το 2-1.

Τίποτα δεν άλλαξε στο χρόνο που απέμεινε ως τη λήξη της αναμέτρησης, με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί να σπαταλά μοναδική ευκαιρία στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Άρης κέρδισε για δεύτερη φορά τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα με το ίδιο σκορ, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του Conference League. Οι Πειραιώτες, από την άλλη, θα δώσουν αγώνα μέχρι τέλους με τον ΠΑΟΚ για την τρίτη θέση που, υπό προϋποθέσεις, οδηγεί στα προκριματικά του Europa League.

Διαιτητής: Ντάνι Μακέλι (Ολλανδία)

Κίτρινες: Καμαρά, Ντουκουρέ, Πίρσμαν, Νταμπό - Μασούρας, Ρέαμπτσιουκ, Ανδρούτσος.

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Κουέστα, Εμπακατά, Φαμπιάνο, Πίρσμαν, Μαζικού, Ντουκουρέ, Νταμπό (89' Ενκουλού), Νταρίντα, Ματέο Γκαρσία (76' Καμάτσο), Καμαρά (89' Χριστοδουλόπουλος), Πάλμα (58' Ιτούρμπε).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ζοσέ Ανιγκό): Πασχαλάκης, Ανδρούτσος, Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέαμπτσιουκ (86' Ραμόν), Κασάμι (59' Χουάνγκ), Εμβιλά, Βρουσάι (74' Βαλμπουενά), Φορτούνης, Μασούρας (58' Μπιελ), Μπακαμπού (86' Ελ Αραμπί).

