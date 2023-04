Τεχνολογία - Επιστήμη

Το gov.gr ...μιλάει και αγγλικά

Your browser does not support the audio element.

Προσφέρει μεταφρασμένες τις 1.547 ψηφιακές υπηρεσίες του.

Το gov.gr από σήμερα διατίθεται και στα αγγλικά, καθώς μεταφράστηκε και προσφέρει τις 1547 ψηφιακές υπηρεσίες κυρίως σε αλλοδαπούς πολίτες διευκολύνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Να αναφέρουμε ότι ήδη οι πολίτες μπορούν εύκολα και γρήγροα να εκδίδουν βεβαίωση γνησίου υπογραφής στα αγγλικά για έγγραφα και ιδιωτικά συμφωνητικά και να «μπορούν να αποστέλλουν στο εξωτερικό έγγραφα και ιδιωτικά συμφωνητικά με την υπογραφή τους εύκολα και με ασφάλεια» όπως είχε αναφέρει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

