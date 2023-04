Κοινωνία

Bullying στο Αρσάκειο: “Κανένας δεν επικοινώνησε με το θύμα”

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 15χρονου μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την υπόθεση bullying.

«Το παιδί ακόμα δεν πηγαίνει σχολείο, τα παιδιά που έκαναν την επίθεση πηγαίνουν ακόμα στο ίδιο σχολείο», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος της οικογένειας του 15χρονου.

Ο Σπύρος Δημητρίου σημείωσε ότι, η οικογένεια περίμενε το σχολείο και η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να λάβουν μέτρα. «Επειδή το σχολείο έχει κωφεύσει, καταθέσαμε χθες αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του σχολείου, και όχι κατά των παιδιών».

Αυτό που ζητεί η οικογένεια του 15χρονου είναι, οι δράστες να παρακολουθούν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης, «να μην συγχρωτίζονται στον ίδιο χώρο και να λαμβάνονται μέτρα στο διάλειμμα».

Ο νομικός σημείωσε ότι, «το σχολείο ουδέποτε μας κλήτευσε στο Συμβούλιο ή μας ανακοίνωσε μέτρα», για το περιστατικό που έγινε στις 31 Μαρτίου.

«Κανένας από το σχολείο δεν επικοινώνησε με την οικογένεια, εγώ επικοινώνησα με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για να ληφθούν μέτρα, μου είπαν θα επικοινωνήσουν και αφού δεν επικοινώνησαν, έκανα το αυτονόητο και στράφηκα στη Δικαιοσύνη», κατέληξε ο Σπύρος Δημητρίου.

