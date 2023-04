Κόσμος

Εκλογές – Τουρκία: Η Αγία Σοφία “πρωταγωνίστρια” σε σποτ του AKP (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Αγία Σοφία συμπεριέλαβε το κόμμα του Ερντογάν στο προεκλογικό του σποτ. Η…προφητική ανάρτηση Κιλιτσντάρογλου.

Με ένα προεκλογικό σποτ με την Αγία Σοφία, το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ΑΚΡ προβάλλει τη μετατροπή του χριστιανικού μνημείου σε τζαμί ως ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της διακυβέρνησης Ερντογάν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Οι ήχοι του καλέσματος για προσευχή, του σαλαβάτ και του χατμί σαρίφ από τους θόλους του τεμένους της Αγίας Σοφίας, του συμβόλου της αναγέννησης του ήλιου του πολιτισμού μας, δεν θα λείψουν μέχρι την ημέρα της κρίσης...», αναφέρεται στο σποτ.

Το βίντεο δείχνει τη μεγάλη προσμονή που έζησαν 3 ολόκληρες γενιές στην Τουρκία μέχρι να ξαναγίνει τζαμί η Αγία Σοφία. Στο τέλος εμφανίζεται η φωτογραφία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το σύνθημα της προεκλογικής του εκστρατείας «Ο σωστός άνθρωπος, τη σωστή ώρα».

Medeniyet gunesimizin yeniden yukselisinin sembolu olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Serifi’nin kubbelerinden ezanlar?n, salavatlar?n, hatmi seriflerin sesleri k?yamete kadar eksik olmayacak… pic.twitter.com/ziD8Jj9OMs — AK Parti (@Akparti) April 27, 2023

Λίγο πριν από τη δημοσιοποίηση του προεκλογικού σποτ του ΑΚΡ, ο κοινός υποψήφιος της αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, είχε αναρωτηθεί προφητικά, πότε θα επιστράτευε η κυβέρνηση Ερντογάν την Αγία Σοφία, χρησιμοποιώντας την ως προεκλογικό εργαλείο.

Με ανάρτησή του στο twitter, o Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Για να δούμε πότε θα ξεκινήσει η προπαγάνδα για το τζαμί της Αγίας Σοφίας... Τα πάντα γι' αυτούς είναι διαφήμιση. Δεν έχουν κανένα ιερό και όσιο, όλα είναι προπαγάνδα. Σε τι έχουν μετατρέψει τις κοινές μας αξίες; Το καθαρό μέτωπο ανήκει σε αυτούς που δεν κλέβουν, δεν διώχνουν, δεν χαραμίζουν και δεν αφήνουν το λαό τους να λιμοκτονεί. Τελεία και παύλα!»

Bakal?m Ayasofya Camii propagandas? ne zaman baslayacak. Bunlar icin her sey reklam. Hicbir kutsallar? yok, musterekler yok, sadece propaganda. Ortak degerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz al?n calmayan?n, c?rpmayan?n, harama el surmeyenin, halk?n? ac b?rakmayan?nd?r. Nokta! — Kemal K?l?cdaroglu (@kilicdarogluk) April 27, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

FIBA: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ 2027 στο Κατάρ

Θεσσαλονίκη: Ενοικιαστής Airbnb ανακάλυψε κρυφή κάμερα

Καστελλόριζο: Το “ευχαριστώ” του πατέρα του 4χρονου που χειρουργήθηκε στην Τουρκία