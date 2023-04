Life

“Το Πρωινό” - Γεωργούλης: “είναι τελείως στημένη η καταγγελία για βιασμό” (βίντεο)

Τι είπε ο ευρωβουλευτής στον στενότερο φίλο του, αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της καταγγελία βιασμού και κακοποίησης. Η “διαίσθηση” του Γεωργούλη για τον σάλο.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Παρασκευή ένας από τους πλέον στενούς φίλους του Αλέξη Γεωργούλη, με τον οποίο ο ευρωβουλευτής πέρασε τις ημέρες του Πάσχα, λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση της καταγγελίας σε βάρος του για βιασμό και κακοποίηση.

Ο φίλος του αποκάλυψε την πρώτη αντίδραση του Αλέξη Γεωργούλη, μετά τις δημόσιες αναφορές στην καταγγελία, με τον ευρωβουλευτή να τον διαβεβαιώνει ότι «δεν έχει σχέση αυτό με εμένα! Είναι τελείως στημένο!» και μάλιστα να τον προετοιμάζει για τις διαστάσεις που αναμένεται να πάρει το θέμα τις προσεχείς ημέρες.

Αναλυτικά όσα είπε ο φίλος του Αλέξη Γεωργούλη στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ποιες ήταν οι τελευταίες σκέψεις πριν ξεσπάσει το φερόμενο σκάνδαλο;

Την τελευταία μέρα που ήμασταν μαζί στην Λάρισα, το Σάββατο, το Μεγάλο Σάββατο, οι τελευταίες σκέψεις ήταν “σήμερα που είναι μια μεγάλη μέρα, μια ιερή μέρα, πως θα βρεθούμε το βράδυ και μάλιστα ο ίδιος λόγω σεμνότητος, ενώ του είπα να πάμε μαζί στο ναό μου λέει, «δεν θέλω τώρα, θα είναι εκεί πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα, άστο καλύτερα, ας έρθω μετά». Εγώ ήμουν απ’ έξω από τον ναό, περίμενα, τελείωσε το «Χριστός Ανέστη» και μετά από μια ωρίτσα περίπου ήρθε και πήγαμε μέσα και καθίσαμε στον ναό σε ένα σημείο και κοινωνήσαμε.

Έχετε μιλήσει αυτές τις ημέρες;

Ναι, μιλήσαμε αμέσως μόλις άκουσα την είδηση, «Δεν έχει καμία σχέση αυτό με εμένα! Είναι τελείως στημένο!». Ήταν δηλαδή μια κίνηση αγανάκτησης και τι είναι αυτό τώρα; Τελείως στημένο, δεν έχει σχέση με εμένα! «Εννοείται», του λέω. «Δεν υπάρχει πιθανότητα κανένας από εμάς πιθανότητα να πιστέψει ότι συμβαίνει κάτι. «Τι είναι αυτό; Φοβάμαι ότι θα λάβει μεγάλη έκταση, φοβάμαι ότι θα το στήσει κάποιος, θα το φουσκώσει». Και πολύ σωστά το προέβλεψε! Με το που έγινε δηλαδή μια πρώτη κίνηση, μια πρώτη ανακοίνωση, βλέπετε ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη φασαρία. Το διαισθανόταν; Σαν να το γνώριζε; Πως κάποιες φορές έχουμε διαίσθηση ότι θα με βάλουν στο στόχαστρο; Ενοχλήθηκε.

Τώρα που βρίσκεται στις Βρυξέλλες, έχετε μιλήσει;

Ναι, έχουμε μιλήσει, έχουμε μιλήσει. Βλέπω σε κάτι κανάλια που λένε ή κάποιοι που γράφουν ότι το κάνει επίτηδες ή ότι είναι επικοινωνιακό τρικ. Θέλει να φανερωθεί η αλήθεια!

Τελευταία φορά πότε μιλήσατε;

Πριν από μερικές μέρες, Δευτέρα θαρρώ, ήταν στις Βρυξέλλες την Δευτέρα. Αυτό που δεν ξέρουν οι άνθρωποι που τον έχουν δει τον Αλέξη μόνο στην τηλεόραση, όπως ήταν στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο, ίδιος είναι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει, δεν τον έχει δηλαδή σηκώσει ψηλά τον αμανέ λόγω του ότι έγινε γνωστός. Στο δρόμο τον χαιρετάνε διάφοροι, πάντα θα χαιρετίσει και έχει πάρα πολύ καλή ενέργεια. Έχει πάρα πολύ καλή αύρα. Δημιουργεί τέτοια εμπιστοσύνη, τέτοιο άνοιγμα καρδιάς, να αγκαλιάσει, να μιλήσει, να γελάσει με τρόπο βροντερό. Πολύ εξωστρεφής, πολύ ειλικρινής και προτιμά να πει κάτι και να είναι άστοχο ή να κάνει ένα λάθος ή να πει μια γκάφα, απ’ το να κάτσει και να το φτιασιδώσει για να ειπωθεί, να ακουστεί κάπως.

Νωρίτερα, στην εκπομπή φιλοξενήθηκαν δηλώσεις της Ελληνίδας δικηγόρου του Αλέξη Γεωργούλη, ενώ ο Γιώργος Λιάσκας συνομίλησε και με την Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου:





