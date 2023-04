Life

“Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ”: Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη υποδέχτηκε την Νατάσα Θεοδωρίδου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια μοναδική μουσική βραδιά απόλαυσαν οι ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, χάρη στις δύο δημοφιλείς τραγουδίστριες.

Την Τρίτη 25 Απριλίου πραγματοποιήθηκε το 1ο exclusive live event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» από τον ΡΥΘΜΟ 94.9, τον μεγαλύτερο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που παίζει μόνο επιτυχίες, με τις αγαπημένες ερμηνεύτριες Ελεωνόρα Ζουγανέλη και Νατάσα Θεοδωρίδου!

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 εγκαινίασε τη νέα σειρά από exclusive live events, με παρουσιάστρια τη ραδιοφωνική παραγωγό Γιώτα Τσιμπρικίδου και καλεσμένη τη μοναδική Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Η ερμηνεύτρια μάς ταξίδεψε με τη φωνή, τις επιτυχίες και τη δυναμική της παρουσία στη σκηνή. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μοιράστηκε προσωπικές αναμνήσεις και εξέφρασε τον θαυμασμό της για το ταλέντο και την καλλιτεχνική πορεία της κορυφαίας λαϊκής ερμηνεύτριας Νατάσας Θεοδωρίδου, την οποία προσκάλεσε στην παρέα της και μάγεψαν το κοινό με τις φωνές τους.

Στη συνέχεια, οι δυο μοναδικές καλλιτέχνιδες ερμήνευσαν ζωντανά μεγάλες προσωπικές επιτυχίες και τραγούδησαν παρέα με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο το ανεπανάληπτο ντουέτο «Δεν θέλω τέτοιους φίλους» σε μουσική Γιάννη Παπαδόπουλου και στίχους Γιώργου Πηλιανίδη.

Μέσα από την κουβέντα τους με την λαμπερή οικοδέσποινα της βραδιάς Γιώτα Τσιμπρικίδου, δεν δίστασαν να αποκαλύψουν στιγμές που είναι χαραγμένες στη μνήμη τους, προσωπικές ιστορίες πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά και τα μελλοντικά τους σχέδια.

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9, ένωσε δύο μοναδικές φωνές στο 1ο live event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» και απέδειξε πως η μουσική είναι μία και έχει τη δύναμη να μας ενώνει.

Η μαγική αυτή νύχτα, ξύπνησε συναισθήματα και κυρίως μετέτρεψε τις δυνατές στιγμές σε δυνατές αναμνήσεις!

Στην κατάμεστη, βραβευμένη αίθουσα "Vmax Sphera" των Village Cinemas του The Mall Athens όπου η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και η Νατάσα Θεοδωρίδου ένωσαν τις φωνές τους σε μια διαφορετική, ανανεωμένη «νύχτα», ξεσηκώθηκαν οι ακροατές και καλεσμένοι του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, οι οποίοι τραγούδησαν και απογείωσαν την ενέργεια της βραδιάς καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας.





Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Γεωργούλης: “είναι τελείως στημένη η καταγγελία για βιασμό” (βίντεο)

Ξυλοδαρμός 11χρονου μέσα στο σχολείο: Έχασε τις αισθήσεις του, παραμένει σε νοσοκομείο

Εκλογές - ΝΔ: Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας παρουσίασε ο Μητσοτάκης