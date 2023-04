Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: Αδέρφια οι δυο συλληφθέντες - Τι λένε πηγές της ΕΛΑΣ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του δημοσιογράφου. Στο στόχαστρο της Αστυνομίας ακόμα δυο άτομα. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 η Στάθα Καραϊβάζ.



Δύο άτομα συνελήφθησαν για την δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την σύζυγο του Γ.Καραϊβάζ, αναφέρει σε ανάρτησή του: «Είχαμε πει, από την πρώτη στιγμή, ότι θα κάνουμε τα πάντα για να εξιχνιαστεί η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Όσος χρόνος και αν χρειαστεί να περάσει. Πριν από λίγο η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε δύο πρόσωπα -για τα οποία εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης- που εμπλέκονται στη δολοφονία του αδικοχαμένου δημοσιογράφου.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επιταχύνθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και είχαν αποτέλεσμα, που οδηγεί στην εξιχνίαση άλλης μίας δολοφονίας. Όσοι χρησιμοποίησαν αυτή την τραγική υπόθεση, για να συκοφαντήσουν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την Κυβέρνηση συνολικά και την Ελληνική Αστυνομία, οφείλουν μία συγγνώμη.

Συνεχίζουμε όλα όσα πρέπει για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης. Τον λόγο έχει πλέον η Δικαιοσύνη».

Η σύζυγος του Γιώργου Καραϊβάζ, Στάθα Αλεξανδροπούλου-Καραϊβάζ μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση.

“Το πίστευα. Ήμουν πεπεισμένη από τις επαφές μου με τον διευθυντή του Ανθρωποκτονιών, ότι θα έχει θετική έκβαση με συλλήψεις”, είπε η σύζυγος του Γιώργου Καραϊβά, η οποία ευχαρίστησε την ΕΛΑΣ και ανέφερε ότι της είχαν πει ότι η εξιχνίαση της δολοφονίας Καραϊβάζ, ήταν θέμα τιμής για της Αρχές.

Παράλληλα, το αρχηγείο της ΕΛΑΣ σημειώνει σε ανακοίνωσή του ότι δύο συλληφθέντες είναι ηλικίας 40 και 48 ετών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:"Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι συνελήφθησαν σήμερα, Παρασκευή 28 Απριλίου 2023, αμέσως μετά την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, του 30ου Ανακριτικού Τμήματος Αθηνών, δύο ημεδαποί, 40 και 48 ετών, κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ που τελέστηκε την 9 Απριλίου 2021".

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι δύο συλληφθέντες, που είναι αδέλφια, έχουν απασχολήσει την ΕΛΑΣ στο παρελθόν για διάφορες υποθέσεις της νύχτας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα δυο άτομα, τα οποία δεν έχουν ακόμη συλληφθεί.

Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

