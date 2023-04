Κόσμος

Ουκρανία: Η Τσεχία και η Σλοβακία θέλουν το Κίεβο στην ΕΕ και στο NATO

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο πρόεδροι επισκέφθηκαν επίσης το προάστιο Μπούτσα του Κιέβου, όπου η ουκρανική κυβέρνηση λέει πως ο ρωσικός στρατός διέπραξε σφαγή αμάχων το 2022.







Οι πρόεδροι της Τσεχίας και της Σλοβακίας, σε κοινή επίσκεψή τους στο Κίεβο, εξέφρασαν χθες Παρασκευή την υποστήριξή της στην προσπάθεια της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

Σε ό,τι αφορά «την ένταξη της Ουκρανίας τόσο στην ΕΕ όσο και στο NATO, το ζήτημα για εμάς δεν είναι το αν, αλλά το πότε», ανέφερε ο τσέχος πρόεδρος Πετρ Πάβελ μετά τη συνάντηση με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι Χθες. Η ομόλογός του της Σλοβακίας Σουζάνα Τσαπούτοβα δήλωσε από την πλευρά της πως είναι «τιμή να εκφράζουμε την υποστήριξή μας σε εσάς, πρόεδρο Ζελένσκι».

Για τη Ρωσία, που προχώρησε σε στρατιωτική εισβολή στη γειτονική Ουκρανία πριν από 14 μήνες, η ένταξη της Ουκρανίας στο NATO είναι κόκκινη γραμμή.

Οι δύο πρόεδροι επισκέφθηκαν επίσης το προάστιο Μπούτσα του Κιέβου, όπου η ουκρανική κυβέρνηση λέει πως ο ρωσικός στρατός διέπραξε σφαγή αμάχων το 2022. Ο κ. Πάβελ δήλωσε στις κάμερες πως δεν έχει καμιά αμφιβολία πως η Ρωσία βάζει εσκεμμένα στο στόχαστρο αμάχους.

Η Μόσχα διαψεύδει τις ουκρανικές κατηγορίες.

Η Τσεχία και η Σλοβακία –αποτελούσαν ένα κράτος, μέλος του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ως πριν από 30 χρόνια– συγκαταλέγονται στους πιο σθεναρούς υποστηρικτές της Ουκρανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - σιτηρά: Απίθανη για τη Ρωσία η παράταση της συμφωνίας

Δολοφονία Καραϊβάζ - Μπαλάσκας: Το λευκό βαν ανήκει στην σύντροφο του ενός συλληφθέντα (βίντεο)

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο